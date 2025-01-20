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В России возобновили выпуск бестселлера Kia Rio
В России возобновили выпуск бестселлера Kia Rio - 20.01.2025, ПРАЙМ
В России возобновили выпуск бестселлера Kia Rio
Бывший автомобильный завод Hyundai, расположенный в Санкт-Петербурге, возобновил производство одной знакомой всем модели машины под новым названием и брендом,... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T09:58+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Бывший автомобильный завод Hyundai, расположенный в Санкт-Петербурге, возобновил производство одной знакомой всем модели машины под новым названием и брендом, пишет Telegram-канал "Русский автомобиль", ссылаясь на собственные источники на предприятии.Так, речь идет о модели Kia Rio (Solaris KRS) и кросс-хэтчбеке Kia Rio X (Solaris KRX). Отмечается, что на текущий момент на площадках Петербурга можно найти несколько десятков товарных машин, а на завод отгружено 120 кузовных комплектов для седанов KRS и 60 комплектов для кросс-хэтчбеков KRX.Отмечается, что сборка этих автомобилей должна завершиться в ближайшие дни, и количество готовых машин значительно вырастет.Сейчас на территории России есть 90 дилерских центров марки.
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россия, kia, авторынок рф
РОССИЯ, Kia, авторынок РФ
В России возобновили выпуск бестселлера Kia Rio
Бывший завод Hyundai в Петербурге начал собирать KIA под новым названием
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Бывший автомобильный завод Hyundai, расположенный в Санкт-Петербурге, возобновил производство одной знакомой всем модели машины под новым названием и брендом, пишет Telegram-канал "Русский автомобиль", ссылаясь на собственные источники на предприятии.
Так, речь идет о модели Kia Rio (Solaris KRS) и кросс-хэтчбеке Kia Rio X (Solaris KRX). Отмечается, что на текущий момент на площадках Петербурга можно найти несколько десятков товарных машин, а на завод отгружено 120 кузовных комплектов для седанов KRS и 60 комплектов для кросс-хэтчбеков KRX.
Отмечается, что сборка этих автомобилей должна завершиться в ближайшие дни, и количество готовых машин значительно вырастет.
Сейчас на территории России есть 90 дилерских центров марки.
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