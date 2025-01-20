Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Началась церемония инаугурации Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250120/inauguratsiya-854333073.html
Началась церемония инаугурации Трампа
Началась церемония инаугурации Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
Началась церемония инаугурации Трампа
В ротонде Капитолия в Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента Соединенных Штатов. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T19:57+0300
2025-01-20T20:02+0300
политика
дональд трамп
инаугурация
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_9c8c1377d37631d4300ca0effc62c2ae.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В ротонде Капитолия в Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента Соединенных Штатов. Церемония началось в 11.45 по вашингтонскому времени (19.45 мск) после того, как в ротонде появились Трамп, уходящий президент США Джо Байден, будущий и уходящая вице-президенты Джей-Ди Вэнс и Камала Харрис, а также другие гости. Дональд Трамп победил на выборах президента в США, прошедших 5 ноября прошлого года. Примечательно, что он стал первым с позапрошлого века американским, который смог снова стать хозяином Белого дома после четырехлетнего перерыва.
https://1prime.ru/20250120/tramp-854330604.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_80:0:1419:1004_1920x0_80_0_0_8466ef1f9ba56ef77d50c57f3bf00a48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, инаугурация
Политика, Дональд Трамп, инаугурация
19:57 20.01.2025 (обновлено: 20:02 20.01.2025)
 
Началась церемония инаугурации Трампа

В ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Трампа

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© fotolia.com / ETIEN
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В ротонде Капитолия в Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента Соединенных Штатов.
Церемония началось в 11.45 по вашингтонскому времени (19.45 мск) после того, как в ротонде появились Трамп, уходящий президент США Джо Байден, будущий и уходящая вице-президенты Джей-Ди Вэнс и Камала Харрис, а также другие гости.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
NYP раскрыла первые распоряжения Трампа сразу после инаугурации
18:11
Дональд Трамп победил на выборах президента в США, прошедших 5 ноября прошлого года. Примечательно, что он стал первым с позапрошлого века американским, который смог снова стать хозяином Белого дома после четырехлетнего перерыва.
 
ПолитикаДональд Трампинаугурация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала