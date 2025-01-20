https://1prime.ru/20250120/inauguratsiya-854333073.html
Началась церемония инаугурации Трампа
Началась церемония инаугурации Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
Началась церемония инаугурации Трампа
В ротонде Капитолия в Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента Соединенных Штатов. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T19:57+0300
2025-01-20T19:57+0300
2025-01-20T20:02+0300
политика
дональд трамп
инаугурация
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В ротонде Капитолия в Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента Соединенных Штатов. Церемония началось в 11.45 по вашингтонскому времени (19.45 мск) после того, как в ротонде появились Трамп, уходящий президент США Джо Байден, будущий и уходящая вице-президенты Джей-Ди Вэнс и Камала Харрис, а также другие гости. Дональд Трамп победил на выборах президента в США, прошедших 5 ноября прошлого года. Примечательно, что он стал первым с позапрошлого века американским, который смог снова стать хозяином Белого дома после четырехлетнего перерыва.
https://1prime.ru/20250120/tramp-854330604.html
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дональд трамп, инаугурация
Политика, Дональд Трамп, инаугурация
Началась церемония инаугурации Трампа
В ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Трампа
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В ротонде Капитолия в Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента Соединенных Штатов.
Церемония началось в 11.45 по вашингтонскому времени (19.45 мск) после того, как в ротонде появились Трамп, уходящий президент США Джо Байден, будущий и уходящая вице-президенты Джей-Ди Вэнс и Камала Харрис, а также другие гости.
NYP раскрыла первые распоряжения Трампа сразу после инаугурации
Дональд Трамп победил на выборах президента в США, прошедших 5 ноября прошлого года. Примечательно, что он стал первым с позапрошлого века американским, который смог снова стать хозяином Белого дома после четырехлетнего перерыва.