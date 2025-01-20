https://1prime.ru/20250120/inauguratsiya-854333073.html

Началась церемония инаугурации Трампа

Началась церемония инаугурации Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ

Началась церемония инаугурации Трампа

В ротонде Капитолия в Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента Соединенных Штатов. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T19:57+0300

2025-01-20T19:57+0300

2025-01-20T20:02+0300

политика

дональд трамп

инаугурация

https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_9c8c1377d37631d4300ca0effc62c2ae.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В ротонде Капитолия в Вашингтоне началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента Соединенных Штатов. Церемония началось в 11.45 по вашингтонскому времени (19.45 мск) после того, как в ротонде появились Трамп, уходящий президент США Джо Байден, будущий и уходящая вице-президенты Джей-Ди Вэнс и Камала Харрис, а также другие гости. Дональд Трамп победил на выборах президента в США, прошедших 5 ноября прошлого года. Примечательно, что он стал первым с позапрошлого века американским, который смог снова стать хозяином Белого дома после четырехлетнего перерыва.

https://1prime.ru/20250120/tramp-854330604.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, инаугурация