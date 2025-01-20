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Трамп официально вступил в должность президента США - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп официально вступил в должность президента США
Трамп официально вступил в должность президента США - 20.01.2025, ПРАЙМ
Трамп официально вступил в должность президента США
Дональд Трамп официально занял должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации, которая состоялась в ротонде Капитолия. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T20:15+0300
2025-01-20T20:21+0300
политика
дональд трамп
инаугурация
присяга
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Дональд Трамп официально занял должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации, которая состоялась в ротонде Капитолия.Приведение к присяге провел председатель верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс. Согласно традиции, Дональд Трамп положил руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна, после чего произнес текст присяги.Накануне Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне, дал обещание восстановить американскую экономику, укрепить нацбезопасность и защищать интересы граждан США на мировой арене.
https://1prime.ru/20250120/tramp-854330604.html
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дональд трамп, инаугурация, присяга
Политика, Дональд Трамп, инаугурация, присяга
20:15 20.01.2025 (обновлено: 20:21 20.01.2025)
 
Трамп официально вступил в должность президента США

Трампа привели к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Брифинг президента США Д. Трампа
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Дональд Трамп официально занял должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации, которая состоялась в ротонде Капитолия.
Приведение к присяге провел председатель верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс. Согласно традиции, Дональд Трамп положил руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна, после чего произнес текст присяги.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
NYP раскрыла первые распоряжения Трампа сразу после инаугурации
18:11
Накануне Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне, дал обещание восстановить американскую экономику, укрепить нацбезопасность и защищать интересы граждан США на мировой арене.
 
ПолитикаДональд Трампинаугурацияприсяга
 
 
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