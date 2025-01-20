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Раскрыто, сколько средств нужно банкам для компенсации льготной ипотеки - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько средств нужно банкам для компенсации льготной ипотеки
Раскрыто, сколько средств нужно банкам для компенсации льготной ипотеки - 20.01.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько средств нужно банкам для компенсации льготной ипотеки
Около 2 миллиардов рублей в год необходимо для компенсации банкам разницы между рыночной и льготной ипотечными ставками по кредитованию жителей Дальнего Востока | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T13:39+0300
2025-01-20T13:39+0300
россия
банки
льготная ипотека
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МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Около 2 миллиардов рублей в год необходимо для компенсации банкам разницы между рыночной и льготной ипотечными ставками по кредитованию жителей Дальнего Востока на покупку жилья, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "В год (необходимо) около 2 миллиардов рублей. Это не очень большие деньги. Для огромных банков, которые вовлечены в программу ипотеки, это не те деньги, которые определяют их результаты хозяйственной деятельности", - сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24". В начале декабря Трутнев на фоне ужесточения банками условий выдачи дальневосточной ипотеки поручил Минфину РФ, Минвостокразвития совместно с Банком России, ДОМ.РФ и кредитными учреждениями подготовить предложения по возврату кредитования по базовым условиям программы. Поручение было дано, потому что в октябре 2024 года банками принято решение об изменении условий получения кредита по программе – повышен минимальный размер первоначального взноса, взимаются комиссии с застройщиков и граждан, остановлено кредитование ИЖС. Принятые меры, по информации полпредства, ограничивают доступ к льготной ипотеке для большинства целевых групп населения. В конце декабря Трутнев сообщал, что договорился с главой кабмина Михаилом Мишустиным по возможному решению с банками вопроса выдачи льготной ипотеки.
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россия, банки, льготная ипотека
РОССИЯ, Банки, льготная ипотека
13:39 20.01.2025
 
Раскрыто, сколько средств нужно банкам для компенсации льготной ипотеки

Трутнев: около 2 млрд руб в год нужно для компенсации банкам льготной ипотеки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Около 2 миллиардов рублей в год необходимо для компенсации банкам разницы между рыночной и льготной ипотечными ставками по кредитованию жителей Дальнего Востока на покупку жилья, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"В год (необходимо) около 2 миллиардов рублей. Это не очень большие деньги. Для огромных банков, которые вовлечены в программу ипотеки, это не те деньги, которые определяют их результаты хозяйственной деятельности", - сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24".
В начале декабря Трутнев на фоне ужесточения банками условий выдачи дальневосточной ипотеки поручил Минфину РФ, Минвостокразвития совместно с Банком России, ДОМ.РФ и кредитными учреждениями подготовить предложения по возврату кредитования по базовым условиям программы. Поручение было дано, потому что в октябре 2024 года банками принято решение об изменении условий получения кредита по программе – повышен минимальный размер первоначального взноса, взимаются комиссии с застройщиков и граждан, остановлено кредитование ИЖС. Принятые меры, по информации полпредства, ограничивают доступ к льготной ипотеке для большинства целевых групп населения. В конце декабря Трутнев сообщал, что договорился с главой кабмина Михаилом Мишустиным по возможному решению с банками вопроса выдачи льготной ипотеки.
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