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"Камаз" увеличил производство коммерческой техники
"Камаз" увеличил производство коммерческой техники - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Камаз" увеличил производство коммерческой техники
ПАО "Камаз" по итогам 2024 года выпустило более 54,6 тысячи единиц коммерческой автотехники, что на 3% превышает результат 2023 года, сообщила пресс-служба... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T09:38+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. ПАО "Камаз" по итогам 2024 года выпустило более 54,6 тысячи единиц коммерческой автотехники, что на 3% превышает результат 2023 года, сообщила пресс-служба компании. "В общей сложности в 2024 году произведено более 54,6 тысяч единиц коммерческой автотехники, что на 3% больше, чем в 2023 году (АППГ – около 53 тысяч единиц)", - говорится в сообщении. В том числе было произведено 41 677 единиц тяжелой грузовой автотехники, а также 5 742 средне- и малотоннажных автомобиля "Компас". "В частности, выпущено 1 596 автобусов и 688 электробусов, 4 368 прицепов и полуприцепов, 554 автобетоносмесителя", - добавили в пресс-службе.
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РОССИЯ, Бизнес, Промышленность, Камаз
"Камаз" увеличил производство коммерческой техники
"Камаз" увеличил производство коммерческой техники до 54,6 тысяч единиц
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. ПАО "Камаз" по итогам 2024 года выпустило более 54,6 тысячи единиц коммерческой автотехники, что на 3% превышает результат 2023 года, сообщила пресс-служба компании.
"В общей сложности в 2024 году произведено более 54,6 тысяч единиц коммерческой автотехники, что на 3% больше, чем в 2023 году (АППГ – около 53 тысяч единиц)", - говорится в сообщении.
В том числе было произведено 41 677 единиц тяжелой грузовой автотехники, а также 5 742 средне- и малотоннажных автомобиля "Компас".
"В частности, выпущено 1 596 автобусов и 688 электробусов, 4 368 прицепов и полуприцепов, 554 автобетоносмесителя", - добавили в пресс-службе.
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