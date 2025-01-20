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Экстренные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Казани

Экстренные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Казани - 20.01.2025, ПРАЙМ

Экстренные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Казани

Экстренные службы работают на месте, устраняя последствия атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Казани. Все предприятия функционируют в штатном... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T08:36+0300

2025-01-20T08:36+0300

2025-01-20T08:36+0300

россия

казань

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КАЗАНЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Экстренные службы работают на месте, устраняя последствия атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Казани. Все предприятия функционируют в штатном режиме, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Согласно информации пресс-службы, в понедельник утром была предпринята попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные объекты республики. В результате все БПЛА были нейтрализованы, жертв и разрушений нет. "Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий. После поступления первых сообщений раис (глава) республики прибыл на место. Рустам Минниханов оперативно получает всю необходимую информацию. Все предприятия работают в штатном режиме", — говорится в сообщении. Министерство обороны РФ сообщило о сбитом над Татарстаном украинском беспилотнике. Ранее мэрия Казани, ссылаясь на МЧС, предупредила граждан об угрозе атаки БПЛА. Жители Казани в социальных сетях сообщали о нескольких громких хлопках. Также было опубликовано видео яркой вспышки над одним из районов города. Росавиация ранее сообщила, что в понедельник утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были введены на работу аэропорта Казани.

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