https://1prime.ru/20250120/konflikt-854330018.html
"Единственно возможный вариант". Эксперты предсказывают новую СВО
"Единственно возможный вариант". Эксперты предсказывают новую СВО - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Единственно возможный вариант". Эксперты предсказывают новую СВО
НАТО стремится сделать Балтику своим внутренним морем. Россия может отреагировать на это лишь одним способом - организовать сопровождение своих торговых судов... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T17:20+0300
2025-01-20T17:20+0300
2025-01-20T17:29+0300
политика
россия
нато
балтийское море
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82055/50/820555010_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_e5c3f977fb951514522f656a31c05b92.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. НАТО стремится сделать Балтику своим внутренним морем. Россия может отреагировать на это лишь одним способом - организовать сопровождение своих торговых судов боевыми кораблями, что чревато прямым конфликтом с Североатлантическим альянсом. Такое мнение в эфире "Радио Крым" высказал военный эксперт, член редколлегии военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Колдин.Он выразил уверенность, что сопровождение российских торговых судов кораблями ВМФ РФ - "единственно возможный вариант реагирования" со стороны России, "чтобы на Западе осознали, что они своей несусветной наглостью ставят Европу на грань горячего, уже не холодного вооруженного конфликта..."При этом Колдин подчеркнул, что невозможно сказать, насколько масштабным может оказаться это конфликт, ведь "никто не знает, где заканчивается локальный и начинается глобальный".И иного пути, по мнению эксперта, у России не существует, иначе завтра Запад вдруг решит "перекрыть Северное море, к примеру, или Северный морской путь, выставить заслон из кораблей, эскадру".Поэтому реакция Российской Федерации на агрессивную политику стран НАТО на Балтике, по убеждению Колдина, "должна быть максимально жесткой", чтобы все поняли, что Россия не допустит досмотра своих судов потенциальным противником.
https://1prime.ru/20250114/nato-854189840.html
балтийское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82055/50/820555010_312:0:2187:1406_1920x0_80_0_0_e3de4dd0cfaf8958b63d2b1dbeb9a7ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, балтийское море, экспертное мнение
Политика, РОССИЯ, НАТО, Балтийское море, экспертное мнение
"Единственно возможный вариант". Эксперты предсказывают новую СВО
Эксперт: политика НАТО на Балтике может привести к прямому столкновению с РФ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ.
НАТО стремится сделать Балтику своим внутренним морем. Россия может отреагировать на это лишь одним способом - организовать сопровождение своих торговых судов боевыми кораблями, что чревато прямым конфликтом с Североатлантическим альянсом. Такое мнение в эфире "Радио Крым"
высказал военный эксперт, член редколлегии военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Колдин.
Он выразил уверенность, что сопровождение российских торговых судов кораблями ВМФ РФ - "единственно возможный вариант реагирования" со стороны России, "чтобы на Западе осознали, что они своей несусветной наглостью ставят Европу на грань горячего, уже не холодного вооруженного конфликта..."
При этом Колдин подчеркнул, что невозможно сказать, насколько масштабным может оказаться это конфликт, ведь "никто не знает, где заканчивается локальный и начинается глобальный".
И иного пути, по мнению эксперта, у России не существует, иначе завтра Запад вдруг решит "перекрыть Северное море, к примеру, или Северный морской путь, выставить заслон из кораблей, эскадру".
Страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике
Поэтому реакция Российской Федерации на агрессивную политику стран НАТО на Балтике, по убеждению Колдина, "должна быть максимально жесткой", чтобы все поняли, что Россия не допустит досмотра своих судов потенциальным противником.