https://1prime.ru/20250120/konflikt-854330018.html

"Единственно возможный вариант". Эксперты предсказывают новую СВО

"Единственно возможный вариант". Эксперты предсказывают новую СВО - 20.01.2025, ПРАЙМ

"Единственно возможный вариант". Эксперты предсказывают новую СВО

НАТО стремится сделать Балтику своим внутренним морем. Россия может отреагировать на это лишь одним способом - организовать сопровождение своих торговых судов... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T17:20+0300

2025-01-20T17:20+0300

2025-01-20T17:29+0300

политика

россия

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балтийское море

экспертное мнение

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. НАТО стремится сделать Балтику своим внутренним морем. Россия может отреагировать на это лишь одним способом - организовать сопровождение своих торговых судов боевыми кораблями, что чревато прямым конфликтом с Североатлантическим альянсом. Такое мнение в эфире "Радио Крым" высказал военный эксперт, член редколлегии военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Колдин.Он выразил уверенность, что сопровождение российских торговых судов кораблями ВМФ РФ - "единственно возможный вариант реагирования" со стороны России, "чтобы на Западе осознали, что они своей несусветной наглостью ставят Европу на грань горячего, уже не холодного вооруженного конфликта..."При этом Колдин подчеркнул, что невозможно сказать, насколько масштабным может оказаться это конфликт, ведь "никто не знает, где заканчивается локальный и начинается глобальный".И иного пути, по мнению эксперта, у России не существует, иначе завтра Запад вдруг решит "перекрыть Северное море, к примеру, или Северный морской путь, выставить заслон из кораблей, эскадру".Поэтому реакция Российской Федерации на агрессивную политику стран НАТО на Балтике, по убеждению Колдина, "должна быть максимально жесткой", чтобы все поняли, что Россия не допустит досмотра своих судов потенциальным противником.

https://1prime.ru/20250114/nato-854189840.html

балтийское море

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россия, нато, балтийское море, экспертное мнение