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Контейнерный рынок в России вырос за год на 14%

Контейнерный рынок в России вырос за год на 14% - 20.01.2025, ПРАЙМ

Контейнерный рынок в России вырос за год на 14%

Контейнерный рынок в России в прошедшем году вырос на 14,1% по сравнению с 2023 годом, до 5,4 тысячи TEU, сообщили в компании "Глобал портс". | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T18:57+0300

2025-01-20T18:57+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Контейнерный рынок в России в прошедшем году вырос на 14,1% по сравнению с 2023 годом, до 5,4 тысячи TEU, сообщили в компании "Глобал портс". "В 2024 году рынок вырос на 14,1% г/г и достиг 5 389 тысячи TEU, что сопоставимо с уровнем 2021 года", - говорится в сообщении. В компании отметили, что среди морских бассейнов лидером по темпам роста на протяжении всего года был Балтийский, объем перевалки в нем вырос на 34,4% год к году. Рост контейнерооборота в Дальневосточном бассейне году замедлился до 5%, но бассейн остается крупнейшим по объему морской перевалки в России, уточнили там. А контейнерооборот морских терминалов на Юге России (Азово-Черноморский и Каспийский бассейны) увеличился на 6,3%. Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов компании за год существенно опередил рынок по темпам роста, так как вырос на 27,1% и достиг показателя более 1,152 тысячи TEU, добавили там. "Глобал портс" - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, а также двумя контейнерными терминалами в Европе. В частности, объем перевалки контейнеров на морских терминалах компании на Балтике по итогам года составил 650 тысяч TEU, что в 2,2 раза больше, чем в 2023 году.

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россия, рынок