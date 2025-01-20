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В Госдуме предложили создать криптовалюту "Жириновский" - 20.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили создать криптовалюту "Жириновский"
В Госдуме предложили создать криптовалюту "Жириновский" - 20.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать криптовалюту "Жириновский"
Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил рассмотреть возможность создания криптовалюты под названием "Жириновский" в преддверии 80-летия... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T15:45+0300
2025-01-20T15:45+0300
россия
дональд трамп
владимир жириновский
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил рассмотреть возможность создания криптовалюты под названием "Жириновский" в преддверии 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Так, он отметил, что обсудил этот вопрос с депутатом Луговым, который активно сотрудничает с ассоциацией промышленного майнинга. По его словам, технически создание такой криптовалюты возможно. В то же время он подчеркнул, насколько широко обсуждается криптовалюта нового президента США Дональда Трампа и его жены. По его словам, криптовалюта "Жириновский" также может стать яркой и необычной идеей.Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты — "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Следом за ним о запуске собственной криптовалюты объявила его супруга Мелания.
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россия, дональд трамп, владимир жириновский
РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Жириновский
15:45 20.01.2025
 
В Госдуме предложили создать криптовалюту "Жириновский"

В Госдуме предложили изучить вопрос создания криптовалюты "Жириновский"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил рассмотреть возможность создания криптовалюты под названием "Жириновский" в преддверии 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
Так, он отметил, что обсудил этот вопрос с депутатом Луговым, который активно сотрудничает с ассоциацией промышленного майнинга. По его словам, технически создание такой криптовалюты возможно.
В то же время он подчеркнул, насколько широко обсуждается криптовалюта нового президента США Дональда Трампа и его жены. По его словам, криптовалюта "Жириновский" также может стать яркой и необычной идеей.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты — "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Следом за ним о запуске собственной криптовалюты объявила его супруга Мелания.
Восковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур Дежавю в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"
18 января, 11:33
 
РОССИЯДональд ТрампВладимир Жириновский
 
 
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