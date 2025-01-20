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В Госдуме предложили создать криптовалюту "Жириновский"

В Госдуме предложили создать криптовалюту "Жириновский" - 20.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать криптовалюту "Жириновский"

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил рассмотреть возможность создания криптовалюты под названием "Жириновский" в преддверии 80-летия... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T15:45+0300

2025-01-20T15:45+0300

2025-01-20T15:45+0300

россия

дональд трамп

владимир жириновский

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил рассмотреть возможность создания криптовалюты под названием "Жириновский" в преддверии 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Так, он отметил, что обсудил этот вопрос с депутатом Луговым, который активно сотрудничает с ассоциацией промышленного майнинга. По его словам, технически создание такой криптовалюты возможно. В то же время он подчеркнул, насколько широко обсуждается криптовалюта нового президента США Дональда Трампа и его жены. По его словам, криптовалюта "Жириновский" также может стать яркой и необычной идеей.Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты — "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Следом за ним о запуске собственной криптовалюты объявила его супруга Мелания.

https://1prime.ru/20250118/tramp-854299402.html

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россия, дональд трамп, владимир жириновский