https://1prime.ru/20250120/lavrov-854329639.html
Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров
Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров - 20.01.2025, ПРАЙМ
Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров
Многое, включая политику по Украине, зависит от США, поскольку европейские и другие союзники Вашингтона полностью следуют американской позиции. Об этом заявил... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T17:07+0300
2025-01-20T17:07+0300
2025-01-20T17:07+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Многое, включая политику по Украине, зависит от США, поскольку европейские и другие союзники Вашингтона полностью следуют американской позиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Многое очень зависит от Соединенных Штатов", - отметил он.По словам Лаврова, страны, такие как Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия, ожидают понятности в американской позиции. Также Лавров заявил, что развивающиеся страны и страны, где США могут сыграть положительную роль, наблюдают за политикой Вашингтона, чтобы понять, будет ли она продолжать линию предыдущей администрации или предпримет шаги для разрешения конфликтов.Москва готова к контактам с администрацией Трампа и другими западными лидерами, но нынешняя ситуация остается неопределенной, подчеркнул министр.
https://1prime.ru/20250120/memorandum-854328953.html
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россия, сша, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров
Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров
Лавров: многое сегодня зависит от позиции США, в том числе по Украине
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Многое, включая политику по Украине, зависит от США, поскольку европейские и другие союзники Вашингтона полностью следуют американской позиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Многое очень зависит от Соединенных Штатов", - отметил он.
По словам Лаврова, страны, такие как Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия, ожидают понятности в американской позиции. Также Лавров заявил, что развивающиеся страны и страны, где США могут сыграть положительную роль, наблюдают за политикой Вашингтона, чтобы понять, будет ли она продолжать линию предыдущей администрации или предпримет шаги для разрешения конфликтов.
Москва готова к контактам с администрацией Трампа и другими западными лидерами, но нынешняя ситуация остается неопределенной, подчеркнул министр.
СМИ: Трамп направит ведомствам меморандум для оценки торговой политики США