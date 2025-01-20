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Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров
Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров - 20.01.2025, ПРАЙМ
Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров
Многое, включая политику по Украине, зависит от США, поскольку европейские и другие союзники Вашингтона полностью следуют американской позиции. Об этом заявил... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T17:07+0300
2025-01-20T17:07+0300
политика
россия
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Многое, включая политику по Украине, зависит от США, поскольку европейские и другие союзники Вашингтона полностью следуют американской позиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Многое очень зависит от Соединенных Штатов", - отметил он.По словам Лаврова, страны, такие как Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия, ожидают понятности в американской позиции. Также Лавров заявил, что развивающиеся страны и страны, где США могут сыграть положительную роль, наблюдают за политикой Вашингтона, чтобы понять, будет ли она продолжать линию предыдущей администрации или предпримет шаги для разрешения конфликтов.Москва готова к контактам с администрацией Трампа и другими западными лидерами, но нынешняя ситуация остается неопределенной, подчеркнул министр.
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россия, сша, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров
17:07 20.01.2025
 
Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров

Лавров: многое сегодня зависит от позиции США, в том числе по Украине

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Многое, включая политику по Украине, зависит от США, поскольку европейские и другие союзники Вашингтона полностью следуют американской позиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Многое очень зависит от Соединенных Штатов", - отметил он.
По словам Лаврова, страны, такие как Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия, ожидают понятности в американской позиции. Также Лавров заявил, что развивающиеся страны и страны, где США могут сыграть положительную роль, наблюдают за политикой Вашингтона, чтобы понять, будет ли она продолжать линию предыдущей администрации или предпримет шаги для разрешения конфликтов.
Москва готова к контактам с администрацией Трампа и другими западными лидерами, но нынешняя ситуация остается неопределенной, подчеркнул министр.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
СМИ: Трамп направит ведомствам меморандум для оценки торговой политики США
16:53
 
ПолитикаРОССИЯСШАСергей Лавров
 
 
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