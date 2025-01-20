https://1prime.ru/20250120/lavrov-854329639.html

Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров

Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров - 20.01.2025, ПРАЙМ

Многое сегодня зависит от позиции США, заявил Лавров

Многое, включая политику по Украине, зависит от США, поскольку европейские и другие союзники Вашингтона полностью следуют американской позиции. Об этом заявил... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T17:07+0300

2025-01-20T17:07+0300

2025-01-20T17:07+0300

политика

россия

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Многое, включая политику по Украине, зависит от США, поскольку европейские и другие союзники Вашингтона полностью следуют американской позиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Многое очень зависит от Соединенных Штатов", - отметил он.По словам Лаврова, страны, такие как Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия, ожидают понятности в американской позиции. Также Лавров заявил, что развивающиеся страны и страны, где США могут сыграть положительную роль, наблюдают за политикой Вашингтона, чтобы понять, будет ли она продолжать линию предыдущей администрации или предпримет шаги для разрешения конфликтов.Москва готова к контактам с администрацией Трампа и другими западными лидерами, но нынешняя ситуация остается неопределенной, подчеркнул министр.

https://1prime.ru/20250120/memorandum-854328953.html

сша

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россия, сша, сергей лавров