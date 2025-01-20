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Кабмин расширил список жизненно необходимых лекарств
Кабмин расширил список жизненно необходимых лекарств - 20.01.2025, ПРАЙМ
Кабмин расширил список жизненно необходимых лекарств
Правительство России расширило список жизненно важных лекарств, добавив еще 18 наименований. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:58+0300
2025-01-20T10:58+0300
2025-01-20T10:58+0300
россия
правительство
лекарства
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Правительство России расширило список жизненно важных лекарств, добавив еще 18 наименований. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня принято решение дополнить его еще 18 наименованиями. Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов", - отметил он.Мишустин подчеркнул, что большая часть лекарств применяется для лечения сложных заболеваний, включая онкологию, бронхиальную астму и сахарный диабет. Также в список включили препарат для борьбы с злокачественными образованиями в костном мозге.Глава правительства добавил, что в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства жизненно важных и необходимых лекарств до 90%
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россия, правительство, лекарства
РОССИЯ, правительство, лекарства
Кабмин расширил список жизненно необходимых лекарств
Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств до 18
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Правительство России расширило список жизненно важных лекарств, добавив еще 18 наименований. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня принято решение дополнить его еще 18 наименованиями. Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов", - отметил он.
Мишустин подчеркнул, что большая часть лекарств применяется для лечения сложных заболеваний, включая онкологию, бронхиальную астму и сахарный диабет. Также в список включили препарат для борьбы с злокачественными образованиями в костном мозге.
Глава правительства добавил, что в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства жизненно важных и необходимых лекарств до 90%
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