https://1prime.ru/20250120/lekarstva-854319539.html

Кабмин расширил список жизненно необходимых лекарств

Кабмин расширил список жизненно необходимых лекарств - 20.01.2025, ПРАЙМ

Кабмин расширил список жизненно необходимых лекарств

Правительство России расширило список жизненно важных лекарств, добавив еще 18 наименований. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T10:58+0300

2025-01-20T10:58+0300

2025-01-20T10:58+0300

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правительство

лекарства

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Правительство России расширило список жизненно важных лекарств, добавив еще 18 наименований. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня принято решение дополнить его еще 18 наименованиями. Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов", - отметил он.Мишустин подчеркнул, что большая часть лекарств применяется для лечения сложных заболеваний, включая онкологию, бронхиальную астму и сахарный диабет. Также в список включили препарат для борьбы с злокачественными образованиями в костном мозге.Глава правительства добавил, что в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства жизненно важных и необходимых лекарств до 90%

https://1prime.ru/20250114/rossija-854172687.html

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россия, правительство, лекарства