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Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу, заявили в МИД

Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу, заявили в МИД - 20.01.2025, ПРАЙМ

Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу, заявили в МИД

Россия готова изучать инициативы Японии по возобновлению диалога, при условии, что они будут подтверждены реальными практическими шагами со стороны Токио,... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T12:49+0300

2025-01-20T12:49+0300

2025-01-20T12:49+0300

политика

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия готова изучать инициативы Японии по возобновлению диалога, при условии, что они будут подтверждены реальными практическими шагами со стороны Токио, направленными на отказ от недружественной политики. Об этом сообщили в МИД России.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российская сторона полагает, что в Японии существуют рациональные политики и общественные деятели, осознающие негативные последствия антироссийской политики властей для японского народа."Россия готова рассматривать инициативы японской стороны по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными практическими шагами Токио в русле отказа от недружественной политики", - сказано в заявлении ведомства.

https://1prime.ru/20250117/rossiya-854272989.html

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россия, япония, мид