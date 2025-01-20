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Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу, заявили в МИД - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу, заявили в МИД
Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу, заявили в МИД - 20.01.2025, ПРАЙМ
Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу, заявили в МИД
Россия готова изучать инициативы Японии по возобновлению диалога, при условии, что они будут подтверждены реальными практическими шагами со стороны Токио,... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T12:49+0300
2025-01-20T12:49+0300
политика
россия
япония
мид
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия готова изучать инициативы Японии по возобновлению диалога, при условии, что они будут подтверждены реальными практическими шагами со стороны Токио, направленными на отказ от недружественной политики. Об этом сообщили в МИД России.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российская сторона полагает, что в Японии существуют рациональные политики и общественные деятели, осознающие негативные последствия антироссийской политики властей для японского народа."Россия готова рассматривать инициативы японской стороны по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными практическими шагами Токио в русле отказа от недружественной политики", - сказано в заявлении ведомства.
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россия, япония, мид
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, МИД
12:49 20.01.2025
 
Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу, заявили в МИД

МИД: Россия готова рассматривать инициативы Японии по возобновлению диалога

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия готова изучать инициативы Японии по возобновлению диалога, при условии, что они будут подтверждены реальными практическими шагами со стороны Токио, направленными на отказ от недружественной политики. Об этом сообщили в МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российская сторона полагает, что в Японии существуют рациональные политики и общественные деятели, осознающие негативные последствия антироссийской политики властей для японского народа.
"Россия готова рассматривать инициативы японской стороны по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными практическими шагами Токио в русле отказа от недружественной политики", - сказано в заявлении ведомства.
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