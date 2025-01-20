https://1prime.ru/20250120/mintrans-854312272.html

Минтранс обязал авиакомпании размещать родителей рядом с детьми

Минтранс обязал авиакомпании размещать родителей рядом с детьми - 20.01.2025, ПРАЙМ

Минтранс обязал авиакомпании размещать родителей рядом с детьми

Приказ Минтранса о скидке в 50% на детские авиабилеты на внутренние рейсы российских авиакомпаний вступил в силу в понедельник. Он также обязывает авиакомпании... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T00:20+0300

2025-01-20T00:20+0300

2025-01-20T00:20+0300

бизнес

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854312272.jpg?1737321629

МОСКВА 20 янв - ПРАЙМ. Приказ Минтранса о скидке в 50% на детские авиабилеты на внутренние рейсы российских авиакомпаний вступил в силу в понедельник. Он также обязывает авиакомпании размещать родителей рядом с детьми на соседних местах в самолетах. Как следует из приказа, опубликованного 10 января, скидка в размере 50% от тарифа предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством РФ в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром (пассажирами). Согласно приказу, утверждена скидка 100% детям до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места, а также скидка не менее 90% от тарифа - на международных рейсах. Перевозка других следующих с одним сопровождающим пассажиром детей до двух лет осуществляется с предоставлением указанным детям отдельных мест, скидка в этом случае составит 50%. Исключения составляют билеты бизнес-класса и на субсидированные маршруты. Авиакомпании сами устанавливают размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до двух лет и детям от двух до 12 лет на международных рейсах, а также при перевозке ребенка до двух лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места. Помимо скидок для детей, Минтранс обязал перевозчиков предоставлять ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом без взимания дополнительной платы.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф