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Минтранс обязал авиакомпании размещать родителей рядом с детьми - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Минтранс обязал авиакомпании размещать родителей рядом с детьми
Минтранс обязал авиакомпании размещать родителей рядом с детьми - 20.01.2025, ПРАЙМ
Минтранс обязал авиакомпании размещать родителей рядом с детьми
Приказ Минтранса о скидке в 50% на детские авиабилеты на внутренние рейсы российских авиакомпаний вступил в силу в понедельник. Он также обязывает авиакомпании... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T00:20+0300
2025-01-20T00:20+0300
бизнес
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МОСКВА 20 янв - ПРАЙМ. Приказ Минтранса о скидке в 50% на детские авиабилеты на внутренние рейсы российских авиакомпаний вступил в силу в понедельник. Он также обязывает авиакомпании размещать родителей рядом с детьми на соседних местах в самолетах. Как следует из приказа, опубликованного 10 января, скидка в размере 50% от тарифа предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством РФ в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром (пассажирами). Согласно приказу, утверждена скидка 100% детям до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места, а также скидка не менее 90% от тарифа - на международных рейсах. Перевозка других следующих с одним сопровождающим пассажиром детей до двух лет осуществляется с предоставлением указанным детям отдельных мест, скидка в этом случае составит 50%. Исключения составляют билеты бизнес-класса и на субсидированные маршруты. Авиакомпании сами устанавливают размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до двух лет и детям от двух до 12 лет на международных рейсах, а также при перевозке ребенка до двух лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места. Помимо скидок для детей, Минтранс обязал перевозчиков предоставлять ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом без взимания дополнительной платы.
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Бизнес, РФ
00:20 20.01.2025
 
Минтранс обязал авиакомпании размещать родителей рядом с детьми

Минтранс обязал авиакомпании размещать родителей рядом с детьми на соседних местах

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МОСКВА 20 янв - ПРАЙМ. Приказ Минтранса о скидке в 50% на детские авиабилеты на внутренние рейсы российских авиакомпаний вступил в силу в понедельник. Он также обязывает авиакомпании размещать родителей рядом с детьми на соседних местах в самолетах.
Как следует из приказа, опубликованного 10 января, скидка в размере 50% от тарифа предоставляется на внутренних рейсах детям с гражданством РФ в возрасте от двух до двенадцати лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром (пассажирами).
Согласно приказу, утверждена скидка 100% детям до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах без предоставления ребенку отдельного места, а также скидка не менее 90% от тарифа - на международных рейсах. Перевозка других следующих с одним сопровождающим пассажиром детей до двух лет осуществляется с предоставлением указанным детям отдельных мест, скидка в этом случае составит 50%.
Исключения составляют билеты бизнес-класса и на субсидированные маршруты.
Авиакомпании сами устанавливают размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до двух лет и детям от двух до 12 лет на международных рейсах, а также при перевозке ребенка до двух лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места.
Помимо скидок для детей, Минтранс обязал перевозчиков предоставлять ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом без взимания дополнительной платы.
 
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