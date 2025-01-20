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Названа сумма, которую потратила Молдавия на закупку электроэнергии - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Названа сумма, которую потратила Молдавия на закупку электроэнергии
Названа сумма, которую потратила Молдавия на закупку электроэнергии - 20.01.2025, ПРАЙМ
Названа сумма, которую потратила Молдавия на закупку электроэнергии
Компания Energocom подсчитала, что за первые 20 дней с начала 2025 года потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более 35 миллионов евро. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T14:36+0300
2025-01-20T14:36+0300
энергетика
молдавия
пмр
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КИШИНЕВ, 20 янв - ПРАЙМ. Компания Energocom подсчитала, что за первые 20 дней с начала 2025 года потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более 35 миллионов евро. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "С 1 по 20 января Energocom закупил в общей сложности около 280 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 126,75 евро/МВт-ч", - сообщает компания в социальных сетях.Компания отмечает, что закупка производилась на основе двусторонних договоров двусторонних контрактов и доступа к торговой бирже OPCOM в Румынии. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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молдавия, пмр
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПМР
14:36 20.01.2025
 
Названа сумма, которую потратила Молдавия на закупку электроэнергии

Energocom: Молдавия за 20 дней потратила на электроэнергию более 35 млн евро

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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КИШИНЕВ, 20 янв - ПРАЙМ. Компания Energocom подсчитала, что за первые 20 дней с начала 2025 года потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более 35 миллионов евро.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
"С 1 по 20 января Energocom закупил в общей сложности около 280 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 126,75 евро/МВт-ч", - сообщает компания в социальных сетях.
Компания отмечает, что закупка производилась на основе двусторонних договоров двусторонних контрактов и доступа к торговой бирже OPCOM в Румынии.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
В Приднестровье согласились на поставки "Молдовагаза"
11:37
 
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