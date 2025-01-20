https://1prime.ru/20250120/moldaviya-854325581.html

В ЕС заявили, что перебоев с энергопоставками в Молдавии нет

В ЕС заявили, что перебоев с энергопоставками в Молдавии нет - 20.01.2025, ПРАЙМ

В ЕС заявили, что перебоев с энергопоставками в Молдавии нет

В Молдавии нет перебоев с поставками электричества и газа, но внимательно следят за ситуацией в Приднестровье, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T14:56+0300

2025-01-20T14:56+0300

2025-01-20T14:56+0300

энергетика

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молдавия

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электричество

газ

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – ПРАЙМ. В Молдавии нет перебоев с поставками электричества и газа, но внимательно следят за ситуацией в Приднестровье, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Мы осведомлены о серьезной ситуации с энергетикой в Приднестровье, мы находимся в контакте с молдавским властями, чтобы минимизировать последствия прекращения поставок российского газа в страну, мы создали специальную рабочую группу… Мы внимательно следим за ситуацией, у меня нет деталей по этой конкретной информации, поэтому я не могу это комментировать, я могу только сказать, что то, что происходит сейчас там, - поставки электричества и газа в Молдавию происходят, и мы не видим никаких нарушений безопасности этих поставок", - сообщила она на просьбу журналистов прокомментировать согласие Тирасполя на поставки газа в Приднестровье компанией "Молдовагаз". Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. сообщил, что Тирасполь согласен, чтобы газ в Приднестровье доставлялся через "Молдовагаз" и гарантирует оплату, Он также гарантировал оплату поставок. Лидер Приднестровья добавил, что никакого заговора здесь нет. По его словам, есть просто холодные квартиры у людей. Он также призвал "бросить заниматься политикой там, где не надо". В среду Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. -0-

https://1prime.ru/20250120/gaz-854321544.html

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европа, молдавия, приднестровье, электричество, газ