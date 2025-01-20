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Налоговая нагрузка для американцев вырастет на тысячу долларов в год - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Налоговая нагрузка для американцев вырастет на тысячу долларов в год
Налоговая нагрузка для американцев вырастет на тысячу долларов в год - 20.01.2025, ПРАЙМ
Налоговая нагрузка для американцев вырастет на тысячу долларов в год
Налоговая нагрузка для среднестатистического американца будет расти на 1 тысячу долларов ежегодно на горизонте десяти лет, если фискальное законодательство,... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T04:17+0300
2025-01-20T04:17+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
китай
дональд трамп
конгресс сша
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Налоговая нагрузка для среднестатистического американца будет расти на 1 тысячу долларов ежегодно на горизонте десяти лет, если фискальное законодательство, вступившее в силу во время первого президентского срока Дональда Трампа, продолжит существовать в своем текущем виде, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных статведомства США и аналитиков исследовательского института Center for American progress. Американская экономика ждет возвращения бизнесмена Дональда Трампа в качестве главы государства - уже в понедельник пройдет его инаугурация. Для Трампа это будет второй президентский срок: бизнесмен уже руководил страной с января 2017 по январь 2021 года. За это время помимо разгона государственного долга и ухудшений торговых отношений с Китаем, 45-ый президент США запомнился крупнейшей в истории страны налоговой реформой, в англоязычной среде получившей неформальное название "Налоговые сокращения Трампа". Новое законодательство тогда со скрипом прошло согласование в конгрессе и регулярно подвергалось критике: отраслевые американские аналитики неоднократно отмечали, что от реформ выиграли богатейшие слои населения, в то время как налоговое бремя легло на плечи простых граждан. Закон 2017 года стал одной из центральных тем для обсуждения в американском сенате накануне инаугурации Трампа: многие его положения, касающиеся налогообложения физлиц, носят временный характер и истекают в конце этого года. Вновь избранный президент в целом сохраняет приверженность своему фискальному курсу, хотя и признает необходимость изменений, особенно в вопросах, касающихся взаимозачета федеральных и местных налогов. Подходы к налоговому регулированию нового главы государства поддерживает выдвинутый им на пост министра финансов страны Скотт Бессент, в четверг выступивший перед американскими конгрессменами. Финансист предупредил законодателей, что США рискуют "сокрушительным повышением налогов на 4 триллиона долларов", крупнейшим в своей истории, если закон Трампа прекратит свое действие в конце этого года. При этом не все представители американских властей и даже участники рынка солидарны в вопросе необходимости продления этого закона. Так, согласно отчету независимых аналитиков из исследовательского института Center for American progress на базе данных Управления конгресса США по бюджету, американская казна недополучит именно эти 4 триллиона долларов на горизонте грядущих 10 лет, если положения налогового закона Трампа все-таки будут продлены. По их данным, большую часть этой суммы составляют поступления в бюджет от налогов на доходы физлиц и налогов на недвижимость - 3,4 триллиона долларов. По последним данным американского статведомства, население в США по состоянию на июль прошлого года составило 340,1 миллиона человек. Таким образом, в сегодняшних ценах сохранение налогового закона Трампа в его текущем формате создаст для американского налогоплательщика совокупную дополнительную нагрузку в размере около 10 тысяч долларов за десять лет или 1 тысячи долларов ежегодно.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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мировая экономика, финансы, сша, китай, дональд трамп, конгресс сша
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Конгресс США
04:17 20.01.2025
 
Налоговая нагрузка для американцев вырастет на тысячу долларов в год

Center for American progress: налоговая нагрузка в США вырастет на тысячу долларов в год

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Налоговая нагрузка для среднестатистического американца будет расти на 1 тысячу долларов ежегодно на горизонте десяти лет, если фискальное законодательство, вступившее в силу во время первого президентского срока Дональда Трампа, продолжит существовать в своем текущем виде, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных статведомства США и аналитиков исследовательского института Center for American progress.
Американская экономика ждет возвращения бизнесмена Дональда Трампа в качестве главы государства - уже в понедельник пройдет его инаугурация. Для Трампа это будет второй президентский срок: бизнесмен уже руководил страной с января 2017 по январь 2021 года.
За это время помимо разгона государственного долга и ухудшений торговых отношений с Китаем, 45-ый президент США запомнился крупнейшей в истории страны налоговой реформой, в англоязычной среде получившей неформальное название "Налоговые сокращения Трампа".
Новое законодательство тогда со скрипом прошло согласование в конгрессе и регулярно подвергалось критике: отраслевые американские аналитики неоднократно отмечали, что от реформ выиграли богатейшие слои населения, в то время как налоговое бремя легло на плечи простых граждан.
Закон 2017 года стал одной из центральных тем для обсуждения в американском сенате накануне инаугурации Трампа: многие его положения, касающиеся налогообложения физлиц, носят временный характер и истекают в конце этого года. Вновь избранный президент в целом сохраняет приверженность своему фискальному курсу, хотя и признает необходимость изменений, особенно в вопросах, касающихся взаимозачета федеральных и местных налогов.
Подходы к налоговому регулированию нового главы государства поддерживает выдвинутый им на пост министра финансов страны Скотт Бессент, в четверг выступивший перед американскими конгрессменами.
Финансист предупредил законодателей, что США рискуют "сокрушительным повышением налогов на 4 триллиона долларов", крупнейшим в своей истории, если закон Трампа прекратит свое действие в конце этого года. При этом не все представители американских властей и даже участники рынка солидарны в вопросе необходимости продления этого закона.
Так, согласно отчету независимых аналитиков из исследовательского института Center for American progress на базе данных Управления конгресса США по бюджету, американская казна недополучит именно эти 4 триллиона долларов на горизонте грядущих 10 лет, если положения налогового закона Трампа все-таки будут продлены. По их данным, большую часть этой суммы составляют поступления в бюджет от налогов на доходы физлиц и налогов на недвижимость - 3,4 триллиона долларов.
По последним данным американского статведомства, население в США по состоянию на июль прошлого года составило 340,1 миллиона человек. Таким образом, в сегодняшних ценах сохранение налогового закона Трампа в его текущем формате создаст для американского налогоплательщика совокупную дополнительную нагрузку в размере около 10 тысяч долларов за десять лет или 1 тысячи долларов ежегодно.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСШАКИТАЙДональд ТрампКонгресс США
 
 
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