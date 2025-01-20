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В Британии выяснили, что задумала НАТО возле границы России - 20.01.2025, ПРАЙМ
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В Британии выяснили, что задумала НАТО возле границы России
В Британии выяснили, что задумала НАТО возле границы России - 20.01.2025, ПРАЙМ
В Британии выяснили, что задумала НАТО возле границы России
Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии, чтобы усилить контроль и обеспечить безопасность подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщает | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T14:04+0300
2025-01-20T14:04+0300
политика
нато
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии, чтобы усилить контроль и обеспечить безопасность подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщает британское издание The Guardian."В Таллин под густым январским морским туманом прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий минный тральщик..." — отмечается в публикации.Авторы публикации заметили, что также ожидается прибытие французского минного тральщика и дополнительных кораблей стран альянса. Корабли будут действовать как "камеры безопасности", чтобы предотвратить любые действия против подводной инфраструктуры.Ранее НАТО объявила о запуске миссии под названием Baltic Sentry ("Балтийский часовой") для повышения ситуационной осведомленности на Балтийском море.
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нато, россия
Политика, НАТО, РОССИЯ
14:04 20.01.2025
 
В Британии выяснили, что задумала НАТО возле границы России

The Guardian: военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой Организации
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии, чтобы усилить контроль и обеспечить безопасность подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
"В Таллин под густым январским морским туманом прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий минный тральщик..." — отмечается в публикации.
Авторы публикации заметили, что также ожидается прибытие французского минного тральщика и дополнительных кораблей стран альянса. Корабли будут действовать как "камеры безопасности", чтобы предотвратить любые действия против подводной инфраструктуры.
Ранее НАТО объявила о запуске миссии под названием Baltic Sentry ("Балтийский часовой") для повышения ситуационной осведомленности на Балтийском море.
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