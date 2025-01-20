https://1prime.ru/20250120/nato-854324785.html

В Британии выяснили, что задумала НАТО возле границы России

В Британии выяснили, что задумала НАТО возле границы России - 20.01.2025, ПРАЙМ

В Британии выяснили, что задумала НАТО возле границы России

Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии, чтобы усилить контроль и обеспечить безопасность подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщает | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T14:04+0300

2025-01-20T14:04+0300

2025-01-20T14:04+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Военные корабли НАТО собираются у берегов Эстонии, чтобы усилить контроль и обеспечить безопасность подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщает британское издание The Guardian."В Таллин под густым январским морским туманом прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий минный тральщик..." — отмечается в публикации.Авторы публикации заметили, что также ожидается прибытие французского минного тральщика и дополнительных кораблей стран альянса. Корабли будут действовать как "камеры безопасности", чтобы предотвратить любые действия против подводной инфраструктуры.Ранее НАТО объявила о запуске миссии под названием Baltic Sentry ("Балтийский часовой") для повышения ситуационной осведомленности на Балтийском море.

https://1prime.ru/20250109/nato-854087728.html

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