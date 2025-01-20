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У порта Тамань собрали более 2,5 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости
У порта Тамань собрали более 2,5 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости - 20.01.2025, ПРАЙМ
У порта Тамань собрали более 2,5 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости
Специалисты собрали и вывезли свыше 2500 тонн нефтесодержащей жидкости, вытекшей из кормовой части танкера "Волгонефть-239" у порта Тамань, сообщили в МЧС РФ. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:22+0300
2025-01-20T10:22+0300
2025-01-20T10:22+0300
происшествия
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разлив нефтепродуктов
тамань
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КРАСНОДАР, 20 янв - ПРАЙМ. Специалисты собрали и вывезли свыше 2500 тонн нефтесодержащей жидкости, вытекшей из кормовой части танкера "Волгонефть-239" у порта Тамань, сообщили в МЧС РФ. "Продолжаются работы по устранению разлива нефтепродуктов из кормовой части танкера "Волгонефть-239". Из района кормовой части вывезено более 2,5 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Накануне Морспасслужба приступила к откачке мазута из "Волгонефти-239". Ожидается, что на это уйдет четыре дня.
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россия, разлив нефтепродуктов, тамань
Происшествия, РОССИЯ, разлив нефтепродуктов, Тамань
У порта Тамань собрали более 2,5 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости
У кормы "Волгонефти-239" собрали более 2,5 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости
КРАСНОДАР, 20 янв - ПРАЙМ. Специалисты собрали и вывезли свыше 2500 тонн нефтесодержащей жидкости, вытекшей из кормовой части танкера "Волгонефть-239" у порта Тамань, сообщили в МЧС РФ.
"Продолжаются работы по устранению разлива нефтепродуктов из кормовой части танкера "Волгонефть-239". Из района кормовой части вывезено более 2,5 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Накануне Морспасслужба приступила к откачке мазута из "Волгонефти-239". Ожидается, что на это уйдет четыре дня.
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" закончат до конца января