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Эксперты ожидают рост мирового спроса на никель

Эксперты ожидают рост мирового спроса на никель - 20.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты ожидают рост мирового спроса на никель

Спрос в мире на никель увеличится на 5-7%, до 3,5-3,6 миллиона тонн, в этом году, заявил РИА Новости аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T17:03+0300

2025-01-20T17:03+0300

2025-01-20T17:03+0300

никель

промышленность

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Спрос в мире на никель увеличится на 5-7%, до 3,5-3,6 миллиона тонн, в этом году, заявил РИА Новости аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. "Спрос в мире в целом остается хорошим, с возможным ростом на 5-7% в этом году, до 3,5-3,6 миллиона тонн", - рассчитывает эксперт. Алиев отметил, что определяющим фактором на рынке металла выступает Индонезия, на которую приходится около половины мирового производства. Ранее власти страны понизили квоту на добычу никелевой руды до 200 миллионов тонн в этом году, в то время, как в прошлом году добыча составила около 215 миллионов тонн, отметил он. По словам аналитика, текущие цены на никель приводят к убыточности около 40% мирового производства, поэтому некоторого отскока котировок в пределах 10-15% до конца года исключать нельзя. По данным Лондонской биржи металлов (LME), цена тонны никеля с поставкой через три месяца по состоянию на 20 января составляла 16 097 долларов. Власти Индонезии запретили экспорт никелевой руды с 1 января 2020 года. Однако такая политика вызвала протесты со стороны Европейского союза, поскольку запрет влияет на производство нержавеющей стали. Экспортировать разрешено только переработанный никель. Этот запрет призван стимулировать инвестиции в перерабатывающие предприятия и плавильные заводы в Индонезии.

https://1prime.ru/20241028/nikel-852468596.html

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никель, промышленность