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Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти - 20.01.2025, ПРАЙМ

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти

В результате обстрела Горловки украинскими войсками, число раненых мирных жителей увеличилось до десяти человек. Об этом в своем канале в Telegram заявил мэр... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T14:43+0300

2025-01-20T14:43+0300

2025-01-20T14:43+0300

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 янв - ПРАЙМ. В результате обстрела Горловки украинскими войсками, число раненых мирных жителей увеличилось до десяти человек. Об этом в своем канале в Telegram заявил мэр города Иван Приходько."Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти", — отметил он.Ранее сообщалось, что один из снарядов разорвался возле больницы, повредив хирургический корпус, а также были повреждены два жилых дома, дворец культуры и коммунальное предприятие.Горловка – крупнейший город в Донецкой Народной Республике (ДНР) с населением более 250 тысяч человек. Также сообщается, что СК России начал проверку по факту применения кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Горловке.

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