https://1prime.ru/20250120/obvineniya-854325994.html

"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи

"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи - 20.01.2025, ПРАЙМ

"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг резкой критике обвинения в адрес Российской Федерации в том, что она якобы причастна к повреждению кабелей в... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T15:07+0300

2025-01-20T15:07+0300

2025-01-20T15:07+0300

происшествия

россия

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мнение

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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг резкой критике обвинения в адрес Российской Федерации в том, что она якобы причастна к повреждению кабелей в Балтийском море."Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей на Балтике, - заявил Боуз. - Иначе они были бы легко и бесповоротно перерезаны". При этом ирландский журналист подчеркнул, что "из России опять делают пугало, не приводя никаких доказательств".Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказала пожелание, чтобы расследование ЧП в Балтийском море будет доведено до логического завершения, а истерика в западной прессе по поводу якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.

https://1prime.ru/20250116/kabeli-854246164.html

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россия, запад, мнение