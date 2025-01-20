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"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи - 20.01.2025, ПРАЙМ
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"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи
"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг резкой критике обвинения в адрес Российской Федерации в том, что она якобы причастна к повреждению кабелей в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T15:07+0300
2025-01-20T15:07+0300
происшествия
россия
запад
мнение
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг резкой критике обвинения в адрес Российской Федерации в том, что она якобы причастна к повреждению кабелей в Балтийском море."Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей на Балтике, - заявил Боуз. - Иначе они были бы легко и бесповоротно перерезаны". При этом ирландский журналист подчеркнул, что "из России опять делают пугало, не приводя никаких доказательств".Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказала пожелание, чтобы расследование ЧП в Балтийском море будет доведено до логического завершения, а истерика в западной прессе по поводу якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
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россия, запад, мнение
Происшествия, РОССИЯ, ЗАПАД, мнение
15:07 20.01.2025
 
"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи

Журналист Боуз раскритиковал обвинения в адрес России в ЧП с кабелями на Балтике

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг резкой критике обвинения в адрес Российской Федерации в том, что она якобы причастна к повреждению кабелей в Балтийском море.
"Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей на Балтике, - заявил Боуз. - Иначе они были бы легко и бесповоротно перерезаны".
При этом ирландский журналист подчеркнул, что "из России опять делают пугало, не приводя никаких доказательств".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
В МИД прокомментировали заявления о следе России в повреждении кабелей
16 января, 13:41
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказала пожелание, чтобы расследование ЧП в Балтийском море будет доведено до логического завершения, а истерика в западной прессе по поводу якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
 
ПроисшествияРОССИЯЗАПАДмнение
 
 
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