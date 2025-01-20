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"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи
"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг резкой критике обвинения в адрес Российской Федерации в том, что она якобы причастна к повреждению кабелей в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T15:07+0300
2025-01-20T15:07+0300
2025-01-20T15:07+0300
происшествия
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг резкой критике обвинения в адрес Российской Федерации в том, что она якобы причастна к повреждению кабелей в Балтийском море."Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей на Балтике, - заявил Боуз. - Иначе они были бы легко и бесповоротно перерезаны". При этом ирландский журналист подчеркнул, что "из России опять делают пугало, не приводя никаких доказательств".Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказала пожелание, чтобы расследование ЧП в Балтийском море будет доведено до логического завершения, а истерика в западной прессе по поводу якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
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"Делают пугало". На Западе уличили "клеветников России" во лжи
Журналист Боуз раскритиковал обвинения в адрес России в ЧП с кабелями на Балтике
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X
подверг резкой критике обвинения в адрес Российской Федерации в том, что она якобы причастна к повреждению кабелей в Балтийском море.
"Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей на Балтике, - заявил Боуз. - Иначе они были бы легко и бесповоротно перерезаны".
При этом ирландский журналист подчеркнул, что "из России опять делают пугало, не приводя никаких доказательств".
В МИД прокомментировали заявления о следе России в повреждении кабелей
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказала пожелание, чтобы расследование ЧП в Балтийском море будет доведено до логического завершения, а истерика в западной прессе по поводу якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.