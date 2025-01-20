https://1prime.ru/20250120/panama-854334894.html
Президент Панамы ответил Трампу на заявление о контроле над каналом
Президент Панамы ответил Трампу на заявление о контроле над каналом - 20.01.2025, ПРАЙМ
Президент Панамы ответил Трампу на заявление о контроле над каналом
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино на свой странице в социальной сети Х решительно ответил на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа,... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T22:38+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино на свой странице в социальной сети Х решительно ответил на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, прозвучавшие в его инаугурационной речи, о намерении взять под контроль Панамский канал."Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета, - написал президент. - Нет ни одной страны в мире, которая бы вмешивалась в наше управление каналом". Вместе с тем он подчеркнул, что Панама "готова к диалогу, но не к подчинению".
https://1prime.ru/20250120/inauguratsiya-854333392.html
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панама, панамский канал, дональд трамп
Экономика, ПАНАМА, Панамский канал, Дональд Трамп
Президент Панамы ответил Трампу на заявление о контроле над каналом
Президент Панамы отверг заявления Трампа о контроле над Панамским каналом
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино на свой странице в социальной сети Х решительно ответил на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, прозвучавшие в его инаугурационной речи, о намерении взять под контроль Панамский канал.
"Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета, - написал президент. - Нет ни одной страны в мире, которая бы вмешивалась в наше управление каналом".
Трамп официально стал президентом США и сделал первые заявления
Вместе с тем он подчеркнул, что Панама "готова к диалогу, но не к подчинению".