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Президент Панамы ответил Трампу на заявление о контроле над каналом - 20.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Президент Панамы ответил Трампу на заявление о контроле над каналом
Президент Панамы ответил Трампу на заявление о контроле над каналом - 20.01.2025, ПРАЙМ
Президент Панамы ответил Трампу на заявление о контроле над каналом
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино на свой странице в социальной сети Х решительно ответил на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа,... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T22:38+0300
2025-01-20T22:38+0300
экономика
панама
панамский канал
дональд трамп
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино на свой странице в социальной сети Х решительно ответил на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, прозвучавшие в его инаугурационной речи, о намерении взять под контроль Панамский канал."Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета, - написал президент. - Нет ни одной страны в мире, которая бы вмешивалась в наше управление каналом". Вместе с тем он подчеркнул, что Панама "готова к диалогу, но не к подчинению".
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панама, панамский канал, дональд трамп
Экономика, ПАНАМА, Панамский канал, Дональд Трамп
22:38 20.01.2025
 
Президент Панамы ответил Трампу на заявление о контроле над каналом

Президент Панамы отверг заявления Трампа о контроле над Панамским каналом

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский"Панамский канал со стороны Тихого океана
Панамский канал со стороны Тихого океана - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино на свой странице в социальной сети Х решительно ответил на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, прозвучавшие в его инаугурационной речи, о намерении взять под контроль Панамский канал.
"Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета, - написал президент. - Нет ни одной страны в мире, которая бы вмешивалась в наше управление каналом".
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Трамп официально стал президентом США и сделал первые заявления
20:15
Вместе с тем он подчеркнул, что Панама "готова к диалогу, но не к подчинению".
 
ЭкономикаПАНАМАПанамский каналДональд Трамп
 
 
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