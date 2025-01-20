https://1prime.ru/20250120/pensiya-854318027.html

Россиянам назвали два способа для увеличения пенсии

Россиянам назвали два способа для увеличения пенсии - 20.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам назвали два способа для увеличения пенсии

Россияне могут увеличить свою будущую пенсию, работая официально и используя предусмотренные законом возможности— например, уход за пожилым человеком. Об этом в | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T10:26+0300

2025-01-20T10:26+0300

2025-01-20T10:26+0300

экономика

россия

пенсии

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россияне могут увеличить свою будущую пенсию, работая официально и используя предусмотренные законом возможности— например, уход за пожилым человеком. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин."Первый и главный шаг – это официальная работа с "белой зарплатой". Второй шаг — использовать все предусмотренные законом варианты", — отметил собеседник газеты.По словам Никитина, некоторые из этих возможностей включают добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды, вложение средств материнского капитала в пенсионные накопления и оформление ухода за пожилыми людьми или инвалидами.\Депутат также отметил, что если человек будет откладывать некоторую сумму денег ежемесячно на негосударственный пенсионный счет и увеличивать свой доход, то через 10-20 лет его будущая пенсия может быть на 10-15% выше, чем у тех, кто полностью полагается на государственные выплаты.

https://1prime.ru/20250116/pensii-854241306.html

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россия, пенсии