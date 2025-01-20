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Россиянам назвали два способа для увеличения пенсии - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Россиянам назвали два способа для увеличения пенсии
Россиянам назвали два способа для увеличения пенсии - 20.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали два способа для увеличения пенсии
Россияне могут увеличить свою будущую пенсию, работая официально и используя предусмотренные законом возможности— например, уход за пожилым человеком. Об этом в | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:26+0300
2025-01-20T10:26+0300
экономика
россия
пенсии
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россияне могут увеличить свою будущую пенсию, работая официально и используя предусмотренные законом возможности— например, уход за пожилым человеком. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин."Первый и главный шаг – это официальная работа с "белой зарплатой". Второй шаг — использовать все предусмотренные законом варианты", — отметил собеседник газеты.По словам Никитина, некоторые из этих возможностей включают добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды, вложение средств материнского капитала в пенсионные накопления и оформление ухода за пожилыми людьми или инвалидами.\Депутат также отметил, что если человек будет откладывать некоторую сумму денег ежемесячно на негосударственный пенсионный счет и увеличивать свой доход, то через 10-20 лет его будущая пенсия может быть на 10-15% выше, чем у тех, кто полностью полагается на государственные выплаты.
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россия, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Пенсии
10:26 20.01.2025
 
Россиянам назвали два способа для увеличения пенсии

Депутат Никитин: белая зарплата и уход за пожилым может увеличить будущую пенсию

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россияне могут увеличить свою будущую пенсию, работая официально и используя предусмотренные законом возможности— например, уход за пожилым человеком. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
"Первый и главный шаг – это официальная работа с "белой зарплатой". Второй шаг — использовать все предусмотренные законом варианты", — отметил собеседник газеты.
По словам Никитина, некоторые из этих возможностей включают добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды, вложение средств материнского капитала в пенсионные накопления и оформление ухода за пожилыми людьми или инвалидами.\
Депутат также отметил, что если человек будет откладывать некоторую сумму денег ежемесячно на негосударственный пенсионный счет и увеличивать свой доход, то через 10-20 лет его будущая пенсия может быть на 10-15% выше, чем у тех, кто полностью полагается на государственные выплаты.
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