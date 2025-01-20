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СМИ раскрыли детали телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа

СМИ раскрыли детали телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли детали телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа

Телефонный разговор председателя Китая Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон будущим отношениям между Китаем и США, внёс позитивные | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T13:37+0300

2025-01-20T13:37+0300

2025-01-20T13:37+0300

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин

переговоры

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ПЕКИН, 20 янв - ПРАЙМ. Телефонный разговор председателя Китая Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон будущим отношениям между Китаем и США, внёс позитивные ожидания от "хорошего старта". Об этом пишет издание Global Times. В ходе беседы Си Цзиньпин подчеркнул, что между Китаем и США существует широкий потенциал для сотрудничества, и обе страны могут стать партнёрами и друзьями ради общего блага и мира. Он отметил важность взаимодествия и надежду на хорошее начало отношений в новом президентском сроке США.Авторы статьи подчеркивают, что прямое общение и обмен мнениями по ключевым вопросам на столь ранней стадии, а также договорённость о создании стратегических каналов связи свидетельствуют о стремлении обеих сторон к прогрессу в отношениях. После разговора международное общественное мнение в основном оказалось позитивным, с преобладанием оптимистичного настроения. Также было отмечено, что трейдеры быстро раскупили биржевые фонды, связанные с китайскими индексами, что, по их мнению, косвенно отражает ожидания относительно возможности хорошего старта китайско-американских отношений.

https://1prime.ru/20250117/razgovor-854286484.html

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сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, переговоры