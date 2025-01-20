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СМИ раскрыли детали телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа
СМИ раскрыли детали телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа - 20.01.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли детали телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа
Телефонный разговор председателя Китая Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон будущим отношениям между Китаем и США, внёс позитивные | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T13:37+0300
2025-01-20T13:37+0300
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ПЕКИН, 20 янв - ПРАЙМ. Телефонный разговор председателя Китая Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон будущим отношениям между Китаем и США, внёс позитивные ожидания от "хорошего старта". Об этом пишет издание Global Times. В ходе беседы Си Цзиньпин подчеркнул, что между Китаем и США существует широкий потенциал для сотрудничества, и обе страны могут стать партнёрами и друзьями ради общего блага и мира. Он отметил важность взаимодествия и надежду на хорошее начало отношений в новом президентском сроке США.Авторы статьи подчеркивают, что прямое общение и обмен мнениями по ключевым вопросам на столь ранней стадии, а также договорённость о создании стратегических каналов связи свидетельствуют о стремлении обеих сторон к прогрессу в отношениях. После разговора международное общественное мнение в основном оказалось позитивным, с преобладанием оптимистичного настроения. Также было отмечено, что трейдеры быстро раскупили биржевые фонды, связанные с китайскими индексами, что, по их мнению, косвенно отражает ожидания относительно возможности хорошего старта китайско-американских отношений.
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сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, переговоры
США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, переговоры
СМИ раскрыли детали телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа
GT: телефонный разговор Си Цзиньпина и Трампа задал тон отношениям Китая и США
ПЕКИН, 20 янв - ПРАЙМ.
Телефонный разговор председателя Китая Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон будущим отношениям между Китаем и США, внёс позитивные ожидания от "хорошего старта". Об этом пишет
издание Global Times.
В ходе беседы Си Цзиньпин подчеркнул, что между Китаем и США существует широкий потенциал для сотрудничества, и обе страны могут стать партнёрами и друзьями ради общего блага и мира. Он отметил важность взаимодествия и надежду на хорошее начало отношений в новом президентском сроке США.
Авторы статьи подчеркивают, что прямое общение и обмен мнениями по ключевым вопросам на столь ранней стадии, а также договорённость о создании стратегических каналов связи свидетельствуют о стремлении обеих сторон к прогрессу в отношениях.
После разговора международное общественное мнение в основном оказалось позитивным, с преобладанием оптимистичного настроения. Также было отмечено, что трейдеры быстро раскупили биржевые фонды, связанные с китайскими индексами, что, по их мнению, косвенно отражает ожидания относительно возможности хорошего старта китайско-американских отношений.
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор