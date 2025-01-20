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Польша в 2025 году намерена потратить на оборону рекордные 4,7 процента ВВП

Польша в 2025 году намерена потратить на оборону рекордные 4,7 процента ВВП - 20.01.2025, ПРАЙМ

Польша в 2025 году намерена потратить на оборону рекордные 4,7 процента ВВП

В прошлом году Польша потратила на оборону рекордные 3,7% ВВП, сообщает газета Rzeczpospolita. | 20.01.2025, ПРАЙМ

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польша

ввп

расходы на оборону

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ВАРШАВА, 20 янв – ПРАЙМ. В прошлом году Польша потратила на оборону рекордные 3,7% ВВП, сообщает газета Rzeczpospolita. Издание напоминает, что расходы Польши на оборону формируются за счет средств государственного бюджета и внебюджетного Фонда поддержки вооруженных сил (FWSZ). "Пока еще не все расходы на 2024 год точно подсчитаны, но мы попытались установить эту сумму", — говорится в статье. "Бюджет МО в 2024 году после изменений составил 115,595 миллиарда злотых (29 миллиардов долларов США). Действия, предпринятые руководством ведомства, привели к практически полному выполнению плана расходов", — заявили газете чиновники. "Учитывая, что министерство перевело часть денег в FWSZ - сумма составила 15,6 миллиарда злотых - оно потратило около 100 миллиардов злотых из бюджетного пула", — поясняет издание. Газета обращает внимание на расходы Фонда поддержки вооруженных сил. "В план включено 47,96 миллиарда злотых (12 миллиардов долларов). Первоначальные данные указывают на то, что расходы на развитие Вооруженных сил Польши составляют 71,7% от плана, или около 34 миллиардов злотых", — пишет Rzeczpospolita. "В сумме оба источника дадут 134 миллиарда злотых (33,5 миллиарда долларов), потраченных на оборону, или 3,7% ВВП в 2024 году", - резюмировала газета. В этом году ожидается, что расходы составят 4,7% ВВП.

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польша, ввп, расходы на оборону