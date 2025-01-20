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Торговый порт Владивостока обновил рекорд годового контейнерооборота

Торговый порт Владивостока обновил рекорд годового контейнерооборота - 20.01.2025, ПРАЙМ

Торговый порт Владивостока обновил рекорд годового контейнерооборота

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Fesco) в 2024 году обновил собственный рекорд годового контейнерооборота, обработав 879 тысяч TEU (в... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T10:46+0300

2025-01-20T10:46+0300

2025-01-20T10:46+0300

экономика

россия

порт

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – ПРАЙМ. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Fesco) в 2024 году обновил собственный рекорд годового контейнерооборота, обработав 879 тысяч TEU (в двадцатифутовом эквиваленте, ДФЭ), таким образом порт вновь сохранил лидерство по контейнерообороту в России, сообщает ВМТП. "Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу Fesco, предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") обновил собственный рекорд, обработав в 2024 году 878,7 тысячи TEU – почти на 20 тысяч больше, чем годом ранее. Таким образом, ВМТП уже пять лет удерживает лидерство в России по контейнерообороту, опередив компанию на втором месте более чем на 43%", - говорится в сообщении. Отмечается, что общий грузооборот ВМТП по итогам 2024 года составил рекордные 13,4 миллиона тонн. Также в прошлом году порт улучшил годовые показатели по перевалке других грузов, в том числе металлов, зерна, тяжелой техники и прочих номенклатур. "Эти рекорды – результат планомерной работы, вклад всех служб ВМТП и каждого портовика. Несмотря на все вызовы, мы пришли к тому, что при достаточном количестве судозаходов и своевременной подаче железнодорожных составов собственные мощности уже позволяют обрабатывать 1 миллион TEU в год. Но мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем закупать новую технику, модернизируем терминалы и внедряем современные цифровые решения", - приводится в сообщении комментарий управляющего директора ВМТП Николая Ермолаева. Владивостокский морской торговый порт является крупнейшим транспортно-логистическим хабом РФ на Дальнем Востоке. Помимо Китая, грузы отправляются в Южную Корею, Японию, Вьетнам, Индию и другие страны Юго-Восточной Азии. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний РФ с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе, помимо ВМТП, принадлежат интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

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россия, порт