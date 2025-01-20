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Атака БПЛА вызвала возгорание на нефтебазе в Воронеже

Атака БПЛА вызвала возгорание на нефтебазе в Воронеже - 20.01.2025, ПРАЙМ

Атака БПЛА вызвала возгорание на нефтебазе в Воронеже

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью, на нефтебазе произошло возгорание, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T23:25+0300

2025-01-20T23:25+0300

2025-01-20T23:25+0300

происшествия

нефтебаза

возгорание

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью, на нефтебазе произошло возгорание, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его данным, средства противовоздушной обороны и РЭБ в Лискинском районе уничтожили и подавили несколько беспилотников, но в результате падения одного из них на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Пострадавших нет. При этом Гусев сообщил, что тушение пожара продолжится, как только это будет безопасно, отметив, что в настоящий момент населению ничего не угрожает, однако опасность атаки беспилотников сохраняется.

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нефтебаза, возгорание