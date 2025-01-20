11 000 рублей составил в 2024 году средний размер назначенной в ОАО "РЖД" корпоративной пенсии

Средний размер негосударственной пенсии, назначенной в 2024 году участникам корпоративной пенсионной системы ОАО "РЖД", достиг 11 000 руб. Таким образом, с учетом среднего размера государственной пенсии для неработающих пенсионеров (23 408 руб. по данным СФР на 01.10.2024), совокупный доход железнодорожника, получающего корпоративную пенсию в дополнение к государственной, почти в полтора раза выше дохода обычного российского пенсионера.Размер назначаемой железнодорожникам отраслевой пенсии растет. Для сравнения по итогам 2023 года показатель равнялся 10 100 руб.Корпоративная пенсионная система железнодорожной отрасли является самой массовой в России, в ней участвуют порядка 600 тыс. работников. В 2024 году около 12 тыс. железнодорожников при выходе на заслуженный отдых оформили получение ежемесячных пенсионных выплат от НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".Фонд реализует корпоративные пенсионные программы 400 компаний и организаций. Помимо обслуживания программ негосударственного пенсионного обеспечения НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и формированию долгосрочных сбережений. Общее количество клиентов фонда составляет 1,3 млн человек. Сбережения в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" застрахованы Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
Средний размер негосударственной пенсии, назначенной в 2024 году участникам корпоративной пенсионной системы ОАО "РЖД", достиг 11 000 руб. Таким образом, с учетом среднего размера государственной пенсии для неработающих пенсионеров (23 408 руб. по данным СФР на 01.10.2024), совокупный доход железнодорожника, получающего корпоративную пенсию в дополнение к государственной, почти в полтора раза выше дохода обычного российского пенсионера.
Размер назначаемой железнодорожникам отраслевой пенсии растет. Для сравнения по итогам 2023 года показатель равнялся 10 100 руб.
Корпоративная пенсионная система железнодорожной отрасли является самой массовой в России, в ней участвуют порядка 600 тыс. работников. В 2024 году около 12 тыс. железнодорожников при выходе на заслуженный отдых оформили получение ежемесячных пенсионных выплат от НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".
Фонд реализует корпоративные пенсионные программы 400 компаний и организаций. Помимо обслуживания программ негосударственного пенсионного обеспечения НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и формированию долгосрочных сбережений. Общее количество клиентов фонда составляет 1,3 млн человек. Сбережения в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" застрахованы Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
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