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11 000 рублей составил в 2024 году средний размер назначенной в ОАО "РЖД" корпоративной пенсии

11 000 рублей составил в 2024 году средний размер назначенной в ОАО "РЖД" корпоративной пенсии - 20.01.2025, ПРАЙМ

11 000 рублей составил в 2024 году средний размер назначенной в ОАО "РЖД" корпоративной пенсии

Средний размер негосударственной пенсии, назначенной в 2024 году участникам корпоративной пенсионной системы ОАО "РЖД", достиг 11 000 руб. Таким образом, с... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T16:45+0300

2025-01-20T16:45+0300

2025-01-20T16:45+0300

пресс-релизы

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Средний размер негосударственной пенсии, назначенной в 2024 году участникам корпоративной пенсионной системы ОАО "РЖД", достиг 11 000 руб. Таким образом, с учетом среднего размера государственной пенсии для неработающих пенсионеров (23 408 руб. по данным СФР на 01.10.2024), совокупный доход железнодорожника, получающего корпоративную пенсию в дополнение к государственной, почти в полтора раза выше дохода обычного российского пенсионера.Размер назначаемой железнодорожникам отраслевой пенсии растет. Для сравнения по итогам 2023 года показатель равнялся 10 100 руб.Корпоративная пенсионная система железнодорожной отрасли является самой массовой в России, в ней участвуют порядка 600 тыс. работников. В 2024 году около 12 тыс. железнодорожников при выходе на заслуженный отдых оформили получение ежемесячных пенсионных выплат от НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".Фонд реализует корпоративные пенсионные программы 400 компаний и организаций. Помимо обслуживания программ негосударственного пенсионного обеспечения НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и формированию долгосрочных сбережений. Общее количество клиентов фонда составляет 1,3 млн человек. Сбережения в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" застрахованы Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы