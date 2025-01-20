Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне поставили новый рекорд по кредитам, пишут СМИ - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250120/protsenty-854316909.html
Россияне поставили новый рекорд по кредитам, пишут СМИ
Россияне поставили новый рекорд по кредитам, пишут СМИ - 20.01.2025, ПРАЙМ
Россияне поставили новый рекорд по кредитам, пишут СМИ
По статистике Банка России, платежная нагрузка россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную сумму, достигнув 607,8 миллиарда рублей, передает... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T09:50+0300
2025-01-20T09:50+0300
экономика
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84198/19/841981994_0:43:3491:2006_1920x0_80_0_0_48aecfb9c40398afb3eb8d00998d95aa.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. По статистике Банка России, платежная нагрузка россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную сумму, достигнув 607,8 миллиарда рублей, передает РБК.Задолженность по начисленным, но не выплаченным процентам выросла на 22,2% с января по декабрь 2024 года, превысив рост в предыдущие периоды. Обязательства населения перед банками составили 39,36 триллиона рублей на 1 декабря 2024 года."За кредитами стали чаще обращаться граждане, которые раньше их не брали, но теперь стали получать одобрения банков по заявкам благодаря росту доходов", - отмечал ранее Банк России.Отмечается, что рост процентных ставок и ужесточение требований Центробанка к выдаче кредитов послужили причиной увеличения задолженности. Индекс процентных ставок по потребительским кредитам также вырос с 28,67% в конце второго квартала до 32,03% в январе 2024 года.
https://1prime.ru/20250119/avto-854288321.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84198/19/841981994_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_057c412d98bc0e0e686df6a35a30a712.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ
09:50 20.01.2025
 
Россияне поставили новый рекорд по кредитам, пишут СМИ

РБК: начисленные россиянам проценты по кредитам превысили 600 миллиардов рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. По статистике Банка России, платежная нагрузка россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную сумму, достигнув 607,8 миллиарда рублей, передает РБК.
Задолженность по начисленным, но не выплаченным процентам выросла на 22,2% с января по декабрь 2024 года, превысив рост в предыдущие периоды. Обязательства населения перед банками составили 39,36 триллиона рублей на 1 декабря 2024 года.
"За кредитами стали чаще обращаться граждане, которые раньше их не брали, но теперь стали получать одобрения банков по заявкам благодаря росту доходов", - отмечал ранее Банк России.
Отмечается, что рост процентных ставок и ужесточение требований Центробанка к выдаче кредитов послужили причиной увеличения задолженности. Индекс процентных ставок по потребительским кредитам также вырос с 28,67% в конце второго квартала до 32,03% в январе 2024 года.
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего оформляют кредиты
Вчера, 07:00
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала