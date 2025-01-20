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Россияне поставили новый рекорд по кредитам, пишут СМИ

Россияне поставили новый рекорд по кредитам, пишут СМИ - 20.01.2025, ПРАЙМ

Россияне поставили новый рекорд по кредитам, пишут СМИ

По статистике Банка России, платежная нагрузка россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную сумму, достигнув 607,8 миллиарда рублей, передает... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T09:50+0300

2025-01-20T09:50+0300

2025-01-20T09:50+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. По статистике Банка России, платежная нагрузка россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную сумму, достигнув 607,8 миллиарда рублей, передает РБК.Задолженность по начисленным, но не выплаченным процентам выросла на 22,2% с января по декабрь 2024 года, превысив рост в предыдущие периоды. Обязательства населения перед банками составили 39,36 триллиона рублей на 1 декабря 2024 года."За кредитами стали чаще обращаться граждане, которые раньше их не брали, но теперь стали получать одобрения банков по заявкам благодаря росту доходов", - отмечал ранее Банк России.Отмечается, что рост процентных ставок и ужесточение требований Центробанка к выдаче кредитов послужили причиной увеличения задолженности. Индекс процентных ставок по потребительским кредитам также вырос с 28,67% в конце второго квартала до 32,03% в январе 2024 года.

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финансы, банки, россия