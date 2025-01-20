https://1prime.ru/20250120/putin-854328618.html

"Народ поддерживает". В США неожиданно высказались о Путине

"Народ поддерживает". В США неожиданно высказались о Путине - 20.01.2025, ПРАЙМ

"Народ поддерживает". В США неожиданно высказались о Путине

Американскому сообществу стоит проявлять осторожность по отношению к западным медиа, которые утверждают об отсутствии поддержки в России президента Владимира... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T16:41+0300

2025-01-20T16:41+0300

2025-01-20T16:41+0300

политика

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Американскому сообществу стоит проявлять осторожность по отношению к западным медиа, которые утверждают об отсутствии поддержки в России президента Владимира Путина. Таким мнением в социальной сети Х поделился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Американскому народу необходимо понять одну вещь, независимо от того, что твердят традиционные СМИ: российский народ полностью поддерживает Путина в вопросе Украины", — отметил Макгрегор.Эксперт также подчеркнул, что такого рода информация является вздором, который не только далек от реальности, но и представляет опасность для Соединенных Штатов.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что глава государства на самом деле пользуется огромной поддержкой населения, а успехи российской армии на фронте только укрепляют ее.

https://1prime.ru/20250120/ssha-854315920.html

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сша, россия, владимир путин