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"Народ поддерживает". В США неожиданно высказались о Путине - 20.01.2025, ПРАЙМ
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"Народ поддерживает". В США неожиданно высказались о Путине
"Народ поддерживает". В США неожиданно высказались о Путине - 20.01.2025, ПРАЙМ
"Народ поддерживает". В США неожиданно высказались о Путине
Американскому сообществу стоит проявлять осторожность по отношению к западным медиа, которые утверждают об отсутствии поддержки в России президента Владимира... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T16:41+0300
2025-01-20T16:41+0300
политика
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Американскому сообществу стоит проявлять осторожность по отношению к западным медиа, которые утверждают об отсутствии поддержки в России президента Владимира Путина. Таким мнением в социальной сети Х поделился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Американскому народу необходимо понять одну вещь, независимо от того, что твердят традиционные СМИ: российский народ полностью поддерживает Путина в вопросе Украины", — отметил Макгрегор.Эксперт также подчеркнул, что такого рода информация является вздором, который не только далек от реальности, но и представляет опасность для Соединенных Штатов.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что глава государства на самом деле пользуется огромной поддержкой населения, а успехи российской армии на фронте только укрепляют ее.
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сша, россия, владимир путин
Политика, США, РОССИЯ, Владимир Путин
16:41 20.01.2025
 
"Народ поддерживает". В США неожиданно высказались о Путине

Полковник Макгрегор: американский народ рискует, недооценивая поддержку Путина

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Американскому сообществу стоит проявлять осторожность по отношению к западным медиа, которые утверждают об отсутствии поддержки в России президента Владимира Путина. Таким мнением в социальной сети Х поделился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Американскому народу необходимо понять одну вещь, независимо от того, что твердят традиционные СМИ: российский народ полностью поддерживает Путина в вопросе Украины", — отметил Макгрегор.
Эксперт также подчеркнул, что такого рода информация является вздором, который не только далек от реальности, но и представляет опасность для Соединенных Штатов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что глава государства на самом деле пользуется огромной поддержкой населения, а успехи российской армии на фронте только укрепляют ее.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
В США сделали неожиданное заявление о Путине после унижения Зеленского
09:29
 
ПолитикаСШАРОССИЯВладимир Путин
 
 
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