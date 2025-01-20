https://1prime.ru/20250120/putin-854329759.html
Путин отметил желание Трампа восстановить прямые контакты с Россией
Путин отметил желание Трампа восстановить прямые контакты с Россией - 20.01.2025, ПРАЙМ
Путин отметил желание Трампа восстановить прямые контакты с Россией
Кремль видит заявления нового американского президента Дональда Трампа и его союзников возобновить сотрудничество с Россией. Об этом сообщил российский лидер... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T17:08+0300
2025-01-20T17:08+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Кремль видит заявления нового американского президента Дональда Трампа и его союзников возобновить сотрудничество с Россией. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин. "Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. В то же время Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с любой администрацией Соединенных Штатов, однако администрация покинувшего пост президента Джо Байдена предпочла заморозить диалог с Россией.Инаугурация Трампа запланирована на 20 января, она пройдет в американской столице Вашингтоне. Таким образом Трамп займет пост 47-ого президента Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20250120/putin-854328618.html
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин отметил желание Трампа восстановить прямые контакты с Россией
Путин: мы видим заявления Трампа о желании восстановить прямые контакты с РФ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Кремль видит заявления нового американского президента Дональда Трампа и его союзников возобновить сотрудничество с Россией. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
"Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
В то же время Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с любой администрацией Соединенных Штатов, однако администрация покинувшего пост президента Джо Байдена предпочла заморозить диалог с Россией.
Инаугурация Трампа запланирована на 20 января, она пройдет в американской столице Вашингтоне. Таким образом Трамп займет пост 47-ого президента Соединенных Штатов.
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