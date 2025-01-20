https://1prime.ru/20250120/putin-854329888.html

Путин высказался о разрешении конфликта на Украине

Путин высказался о разрешении конфликта на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ

Путин высказался о разрешении конфликта на Украине

Самым важным в урегулировании ситуации в Украине является устранение коренных причин кризиса, заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания с... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T17:18+0300

2025-01-20T17:18+0300

2025-01-20T17:18+0300

политика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Самым важным в урегулировании ситуации в Украине является устранение коренных причин кризиса, заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совета Безопасности."Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили", - отметил российский лидер.Путин также добавил, что мир на Украине должен основываться на уважении законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе. Президент подчеркнул, что целью должен быть не кратковременный переговорный процесс, а долгосрочный мир, основанный на уважении интересов всех людей.Российская сторона в свою очередь будет бороться за интересы своего народа, резюмировал президент.

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россия, украина, владимир путин