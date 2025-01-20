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Путин высказался о разрешении конфликта на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Путин высказался о разрешении конфликта на Украине
Путин высказался о разрешении конфликта на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ
Путин высказался о разрешении конфликта на Украине
Самым важным в урегулировании ситуации в Украине является устранение коренных причин кризиса, заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания с... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T17:18+0300
2025-01-20T17:18+0300
политика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Самым важным в урегулировании ситуации в Украине является устранение коренных причин кризиса, заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совета Безопасности."Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили", - отметил российский лидер.Путин также добавил, что мир на Украине должен основываться на уважении законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе. Президент подчеркнул, что целью должен быть не кратковременный переговорный процесс, а долгосрочный мир, основанный на уважении интересов всех людей.Российская сторона в свою очередь будет бороться за интересы своего народа, резюмировал президент.
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россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
17:18 20.01.2025
 
Путин высказался о разрешении конфликта на Украине

Путин: в урегулировании на Украине важно устранить первопричины кризиса

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Самым важным в урегулировании ситуации в Украине является устранение коренных причин кризиса, заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совета Безопасности.
"Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили", - отметил российский лидер.
Путин также добавил, что мир на Украине должен основываться на уважении законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе. Президент подчеркнул, что целью должен быть не кратковременный переговорный процесс, а долгосрочный мир, основанный на уважении интересов всех людей.
Российская сторона в свою очередь будет бороться за интересы своего народа, резюмировал президент.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
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