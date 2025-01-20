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На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине

На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине

Разрешение Киеву бить американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России знаменует начало Третьей мировой войны. Об этом говорится в... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T12:41+0300

2025-01-20T12:41+0300

2025-01-20T12:41+0300

политика

украина

россия

ракеты

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Разрешение Киеву бить американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России знаменует начало Третьей мировой войны. Об этом говорится в материале издания Rebelion."Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России", — сказано в тексте материала.Также отмечается, что противостояние между ядерными державами представляет собой угрозу, неизвестную с периода Холодной войны.Ранее Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по российской территории. К этому же решению присоединились Франция и Великобритания. В ответ Россия нанесла удар по оборонному заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

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украина, россия, ракеты