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На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине
На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине
Разрешение Киеву бить американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России знаменует начало Третьей мировой войны. Об этом говорится в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T12:41+0300
2025-01-20T12:41+0300
2025-01-20T12:41+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Разрешение Киеву бить американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России знаменует начало Третьей мировой войны. Об этом говорится в материале издания Rebelion."Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России", — сказано в тексте материала.Также отмечается, что противостояние между ядерными державами представляет собой угрозу, неизвестную с периода Холодной войны.Ранее Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по российской территории. К этому же решению присоединились Франция и Великобритания. В ответ Россия нанесла удар по оборонному заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
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На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине
Rebelion: после разрешения Украине бить ATACMS по России началась третья мировая
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ.
Разрешение Киеву бить американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России знаменует начало Третьей мировой войны. Об этом говорится в материале издания Rebelion
.
"Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России", — сказано в тексте материала.
Также отмечается, что противостояние между ядерными державами представляет собой угрозу, неизвестную с периода Холодной войны.
Ранее Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по российской территории. К этому же решению присоединились Франция и Великобритания. В ответ Россия нанесла удар по оборонному заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
ПВО сбила ракеты ATACMS и Storm Shadow над Брянской областью и Черным морем