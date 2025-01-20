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На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине
На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине
Разрешение Киеву бить американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России знаменует начало Третьей мировой войны. Об этом говорится в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T12:41+0300
2025-01-20T12:41+0300
политика
украина
россия
ракеты
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Разрешение Киеву бить американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России знаменует начало Третьей мировой войны. Об этом говорится в материале издания Rebelion."Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России", — сказано в тексте материала.Также отмечается, что противостояние между ядерными державами представляет собой угрозу, неизвестную с периода Холодной войны.Ранее Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по российской территории. К этому же решению присоединились Франция и Великобритания. В ответ Россия нанесла удар по оборонному заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
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украина, россия, ракеты
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ракеты
12:41 20.01.2025
 
На Западе сделали жуткое заявление из-за ракет США на Украине

Rebelion: после разрешения Украине бить ATACMS по России началась третья мировая

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Разрешение Киеву бить американскими ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России знаменует начало Третьей мировой войны. Об этом говорится в материале издания Rebelion.
"Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России", — сказано в тексте материала.
Также отмечается, что противостояние между ядерными державами представляет собой угрозу, неизвестную с периода Холодной войны.
Ранее Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по российской территории. К этому же решению присоединились Франция и Великобритания. В ответ Россия нанесла удар по оборонному заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
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14 января, 15:30
 
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