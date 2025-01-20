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Британия существенно сократит расходы на оборону

Британия существенно сократит расходы на оборону - 20.01.2025, ПРАЙМ

Британия существенно сократит расходы на оборону

Великобритании придется сократить оборонные расходы почти на два миллиарда фунтов стерлингов в случае введения новой администрацией США во главе с Дональдом... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T12:11+0300

2025-01-20T12:11+0300

2025-01-20T12:11+0300

экономика

великобритания

расходы

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МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Великобритании придется сократить оборонные расходы почти на два миллиарда фунтов стерлингов в случае введения новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом пошлин на импорт британской продукции, заявил в понедельник британский депутат и председатель парламентского комитета по делам бизнеса и торговли Лиам Берн. Трамп ранее заявлял о планах вести протекционистскую политику и ввести пошлины на импорт в размере 10-20%, а в случае их китайского происхождения - в размере до 60%. Британия применяла введенные Евросоюзом пошлины на американские товары из-за тарифов США на европейскую сталь даже после выхода из ЕС. В 2022 году Британия приостановила действие тарифов, но не отменила их полностью. "При наихудшем развитии событий введение пошлин может привести к сокращению расходов на оборону почти на два миллиарда фунтов к 2030 году. Более высокие пошлины означают более слабую оборону. Британия должна очень простым языком объяснить, что мы хотим поднять оборонные расходы, однако эта сумма будет меньше, если рост экономики также будет меньше из-за американских тарифов", - сказал Берн газете Times. По независимым прогнозам, пошлины США приведут к падению ВВП Великобритании на 0,9%, что, в свою очередь, обернется снижением расходов на оборону на 1,82 миллиарда фунтов к 2029-2030 годам, пишет издание. Высокопоставленные источники в британском правительстве сообщили, что этот вопрос будет подниматься на переговорах c командой Трампа в рамках "более широкого обоснования освобождения от пошлин по соображения обороны и безопасности", сообщает Times. В частности, Лондон, вероятно, собирается предложить Трампу усилить свое военно-морское присутствие в Северной Атлантике, говорится в статье. Это помогло бы США высвободить миллиарды средств и перенаправить их на действия в Тихоокеанском регионе, чтобы продемонстрировать более жесткую позицию избранного президента по отношению к Китаю, сказано в материале. Великобританию на инаугурации Трампа будет представлять действующий посол в США Карен Пирс, отмечает издание. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп может освободить Великобританию от уплаты пошлин на импортные товары и услуги в рамках особой сделки. До этого министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Британия продолжит продвигать в диалоге с США идею о свободной торговле. Она выразила уверенность, что при Трампе нынешние торговые потоки между странами сохранятся.

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великобритания, расходы