https://1prime.ru/20250120/regiony-854313670.html
Названы регионы с самыми молодыми вкладчиками в 2024 году
Названы регионы с самыми молодыми вкладчиками в 2024 году - 20.01.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми молодыми вкладчиками в 2024 году
Самые молодые вкладчики в регионах России в 2024 году оказались в Приморском крае, их средний возраст составлял 40 лет, посчитали для РИА Новости в банке... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T07:12+0300
2025-01-20T07:12+0300
2025-01-20T07:12+0300
финансы
россия
банки
москва
приморский край
астраханская область
дом.рф
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Самые молодые вкладчики в регионах России в 2024 году оказались в Приморском крае, их средний возраст составлял 40 лет, посчитали для РИА Новости в банке "Дом.РФ" и финансовом маркетплейсе "Сравни".
"Банк "Дом.РФ" и финансовый маркетплейс "Сравни" проанализировали регионы с самыми молодыми вкладчиками в 2024 году. В топ-5 регионов банк "Дом.РФ" назвал Приморский край (40 лет), Республику Татарстан, Тамбовскую, Белгородскую и Брянскую области (41 год)", - сообщается в исследовании.
Отмечается, что среди лидеров также Курская и Астраханская области, Чувашская Республика (средний возраст во всех трех регионах - 42 года), Алтайский край (43 года), а также Ульяновская, Томская и Ивановская области (44 года). Вкладчики постарше чаще открывали депозиты в Пензенской, Тверской (57 лет), Тульской, Нижегородской (56 лет), Самарской, Калининградской (55 лет) областях, Республике Башкортостан (54 года), Саратовской, Челябинской (53 года) и Ростовской (52 года) областях.
"Средний возраст вкладчика в банке "Дом.РФ" - 51 год, за последние 4 года он помолодел на 6 лет (в 2020 и в 2021 годах - 57 лет, в 2022 и 2023 годах - 55 лет)", - также говорится в исследовании.
Как отмечает заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков, среди молодых клиентов чаще вклад открывают мужчины - более 55%. А в категории клиентов более старшего возраста женщины оформляют каждый второй депозит.
По данным "Сравни", наиболее активно в 2024 году открывали вклады жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, Самарской области и Санкт-Петербурга. При этом средний портрет клиента оказался довольно схож во всех возрастных категориях – это преимущественно мужчина (56%), который открывал вклад в среднем на полгода на сумму более 790 тысяч рублей, тогда как женщины (44%) оформляли депозит в среднем на 6,4 месяца на сумму свыше 830 тысяч рублей.
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финансы, россия, банки, москва, приморский край, астраханская область, дом.рф
Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Астраханская область, Дом.РФ
Названы регионы с самыми молодыми вкладчиками в 2024 году
"Дом.РФ": самые молодые вкладчики в России в 2024 году оказались в Приморье
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Самые молодые вкладчики в регионах России в 2024 году оказались в Приморском крае, их средний возраст составлял 40 лет, посчитали для РИА Новости в банке "Дом.РФ" и финансовом маркетплейсе "Сравни".
"Банк "Дом.РФ" и финансовый маркетплейс "Сравни" проанализировали регионы с самыми молодыми вкладчиками в 2024 году. В топ-5 регионов банк "Дом.РФ" назвал Приморский край (40 лет), Республику Татарстан, Тамбовскую, Белгородскую и Брянскую области (41 год)", - сообщается в исследовании.
Отмечается, что среди лидеров также Курская и Астраханская области, Чувашская Республика (средний возраст во всех трех регионах - 42 года), Алтайский край (43 года), а также Ульяновская, Томская и Ивановская области (44 года). Вкладчики постарше чаще открывали депозиты в Пензенской, Тверской (57 лет), Тульской, Нижегородской (56 лет), Самарской, Калининградской (55 лет) областях, Республике Башкортостан (54 года), Саратовской, Челябинской (53 года) и Ростовской (52 года) областях.
"Средний возраст вкладчика в банке "Дом.РФ" - 51 год, за последние 4 года он помолодел на 6 лет (в 2020 и в 2021 годах - 57 лет, в 2022 и 2023 годах - 55 лет)", - также говорится в исследовании.
Как отмечает заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков, среди молодых клиентов чаще вклад открывают мужчины - более 55%. А в категории клиентов более старшего возраста женщины оформляют каждый второй депозит.
По данным "Сравни", наиболее активно в 2024 году открывали вклады жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, Самарской области и Санкт-Петербурга. При этом средний портрет клиента оказался довольно схож во всех возрастных категориях – это преимущественно мужчина (56%), который открывал вклад в среднем на полгода на сумму более 790 тысяч рублей, тогда как женщины (44%) оформляли депозит в среднем на 6,4 месяца на сумму свыше 830 тысяч рублей.