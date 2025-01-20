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Названы регионы с самыми молодыми вкладчиками в 2024 году

Названы регионы с самыми молодыми вкладчиками в 2024 году - 20.01.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми молодыми вкладчиками в 2024 году

Самые молодые вкладчики в регионах России в 2024 году оказались в Приморском крае, их средний возраст составлял 40 лет, посчитали для РИА Новости в банке... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T07:12+0300

2025-01-20T07:12+0300

2025-01-20T07:12+0300

финансы

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астраханская область

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Самые молодые вкладчики в регионах России в 2024 году оказались в Приморском крае, их средний возраст составлял 40 лет, посчитали для РИА Новости в банке "Дом.РФ" и финансовом маркетплейсе "Сравни". "Банк "Дом.РФ" и финансовый маркетплейс "Сравни" проанализировали регионы с самыми молодыми вкладчиками в 2024 году. В топ-5 регионов банк "Дом.РФ" назвал Приморский край (40 лет), Республику Татарстан, Тамбовскую, Белгородскую и Брянскую области (41 год)", - сообщается в исследовании. Отмечается, что среди лидеров также Курская и Астраханская области, Чувашская Республика (средний возраст во всех трех регионах - 42 года), Алтайский край (43 года), а также Ульяновская, Томская и Ивановская области (44 года). Вкладчики постарше чаще открывали депозиты в Пензенской, Тверской (57 лет), Тульской, Нижегородской (56 лет), Самарской, Калининградской (55 лет) областях, Республике Башкортостан (54 года), Саратовской, Челябинской (53 года) и Ростовской (52 года) областях. "Средний возраст вкладчика в банке "Дом.РФ" - 51 год, за последние 4 года он помолодел на 6 лет (в 2020 и в 2021 годах - 57 лет, в 2022 и 2023 годах - 55 лет)", - также говорится в исследовании. Как отмечает заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков, среди молодых клиентов чаще вклад открывают мужчины - более 55%. А в категории клиентов более старшего возраста женщины оформляют каждый второй депозит. По данным "Сравни", наиболее активно в 2024 году открывали вклады жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, Самарской области и Санкт-Петербурга. При этом средний портрет клиента оказался довольно схож во всех возрастных категориях – это преимущественно мужчина (56%), который открывал вклад в среднем на полгода на сумму более 790 тысяч рублей, тогда как женщины (44%) оформляли депозит в среднем на 6,4 месяца на сумму свыше 830 тысяч рублей.

москва

приморский край

астраханская область

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