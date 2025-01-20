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Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром
Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром - 20.01.2025, ПРАЙМ
Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром
Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T04:44+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – ПРАЙМ. Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"В Южно-Сахалинске низкая видимость из-за густого тумана. Рейс S7 5257 Новосибирск - Южно-Сахалинск и рейс FV 6283 авиакомпании "Россия" по направлению Москва - Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении аэропорта.
По данным пресс-службы, видимость в районе аэропорта составляет 400 метров, что представляет опасность при приземлении воздушного судна. Синоптики прогнозируют улучшение метеоусловий к обеду понедельника.
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Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром
Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром из-за тумана
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – ПРАЙМ. Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"В Южно-Сахалинске низкая видимость из-за густого тумана. Рейс S7 5257 Новосибирск - Южно-Сахалинск и рейс FV 6283 авиакомпании "Россия" по направлению Москва - Южно-Сахалинск ушли на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении аэропорта.
По данным пресс-службы, видимость в районе аэропорта составляет 400 метров, что представляет опасность при приземлении воздушного судна. Синоптики прогнозируют улучшение метеоусловий к обеду понедельника.