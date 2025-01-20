Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250120/rossija-854313953.html
Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ
Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ - 20.01.2025, ПРАЙМ
Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ
Россия по итогам 2024 года поставила в Китай 8,309 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 4,997 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T07:45+0300
2025-01-20T07:45+0300
энергетика
россия
экономика
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854313953.jpg?1737348309
ПЕКИН, 20 янв – ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года поставила в Китай 8,309 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 4,997 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок СПГ за 2024 год составил 3,29% по сравнению с показателями 2023 года, когда Китай закупил в России 8,044 миллиона тонн СПГ. При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 3,57% по итогам года. В 2023 году Китай закупил российского СПГ на 5,182 миллиарда долларов.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, кнр
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, КНР
07:45 20.01.2025
 
Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ

Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ на 4,997 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 20 янв – ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года поставила в Китай 8,309 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 4,997 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок СПГ за 2024 год составил 3,29% по сравнению с показателями 2023 года, когда Китай закупил в России 8,044 миллиона тонн СПГ.
При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 3,57% по итогам года. В 2023 году Китай закупил российского СПГ на 5,182 миллиарда долларов.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯКИТАЙКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала