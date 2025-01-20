https://1prime.ru/20250120/rossija-854313953.html
Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ
Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ - 20.01.2025, ПРАЙМ
Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ
Россия по итогам 2024 года поставила в Китай 8,309 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 4,997 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T07:45+0300
2025-01-20T07:45+0300
2025-01-20T07:45+0300
энергетика
россия
экономика
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854313953.jpg?1737348309
ПЕКИН, 20 янв – ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года поставила в Китай 8,309 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 4,997 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок СПГ за 2024 год составил 3,29% по сравнению с показателями 2023 года, когда Китай закупил в России 8,044 миллиона тонн СПГ.
При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 3,57% по итогам года. В 2023 году Китай закупил российского СПГ на 5,182 миллиарда долларов.
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, кнр
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, КНР
Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ
Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ на 4,997 миллиарда долларов
ПЕКИН, 20 янв – ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года поставила в Китай 8,309 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 4,997 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок СПГ за 2024 год составил 3,29% по сравнению с показателями 2023 года, когда Китай закупил в России 8,044 миллиона тонн СПГ.
При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 3,57% по итогам года. В 2023 году Китай закупил российского СПГ на 5,182 миллиарда долларов.