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Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ

Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ - 20.01.2025, ПРАЙМ

Россия поставила в Китай 8,309 миллиона тонн СПГ

Россия по итогам 2024 года поставила в Китай 8,309 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 4,997 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T07:45+0300

2025-01-20T07:45+0300

2025-01-20T07:45+0300

энергетика

россия

экономика

китай

кнр

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ПЕКИН, 20 янв – ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года поставила в Китай 8,309 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 4,997 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок СПГ за 2024 год составил 3,29% по сравнению с показателями 2023 года, когда Китай закупил в России 8,044 миллиона тонн СПГ. При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 3,57% по итогам года. В 2023 году Китай закупил российского СПГ на 5,182 миллиарда долларов.

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россия, китай, кнр