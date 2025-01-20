Импульс к росту сохраняется

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Восстановление набирает обороты. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,18% до 2945,52 п., индекс РТС прибавил 1,14%, повысившись до 906,03 п. За прошедшую неделю оба индекса показали рост на 4,48% каждый. Тем не менее в сегменте облигаций наблюдается обратная реакция, индекс RGBI опустился за неделю на 6,67%.Поддержку фондовым индексам оказывает в том числе благоприятная динамика нефтяных котировок. Хотя в пятницу котировки Brent показали снижение в пределах одного процента, по итогам недели цены на нефть выросли на 1,37%. На этом фоне котировки нефти Urals остаются на максимумах с октября 2024 года и в рублях достигают примерно 8200 руб. за баррель, что благоприятно для российского нефтяного сектора и фондового рынка в целом.Сбербанк в пятницу опубликовал результаты по РПБУ за декабрь, которые отражают сокращение розничного кредитования банка на 0,1% по сравнению с ноябрем. Сопоставимыми темпами в ноябре сократился и портфель корпоративных кредитов банка. Данные о замедлении темпов роста кредитования у крупнейшего представителя отрасли могли добавить оптимизма инвесторам.Ранее Банк России отмечал, что высокая кредитная активность остается одной из предпосылок для сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Таким образом, потенциальное сокращение кредитной активности позволяет надеяться на сохранении ключевой ставки на прежнем уровне на заседании в ноябре, что само по себе позитивно для фондовых индексов.На этой неделе внимание инвесторов привлекут данные по недельной инфляции от Росстата. В целом на рынке сохраняются позитивные настроения и при прочих равных индекс МосБиржи может продолжить восстанавливаться в направлении 3000 п.
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Восстановление набирает обороты. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,18% до 2945,52 п., индекс РТС прибавил 1,14%, повысившись до 906,03 п. За прошедшую неделю оба индекса показали рост на 4,48% каждый. Тем не менее в сегменте облигаций наблюдается обратная реакция, индекс RGBI опустился за неделю на 6,67%.
Поддержку фондовым индексам оказывает в том числе благоприятная динамика нефтяных котировок. Хотя в пятницу котировки Brent показали снижение в пределах одного процента, по итогам недели цены на нефть выросли на 1,37%. На этом фоне котировки нефти Urals остаются на максимумах с октября 2024 года и в рублях достигают примерно 8200 руб. за баррель, что благоприятно для российского нефтяного сектора и фондового рынка в целом.
Сбербанк в пятницу опубликовал результаты по РПБУ за декабрь, которые отражают сокращение розничного кредитования банка на 0,1% по сравнению с ноябрем. Сопоставимыми темпами в ноябре сократился и портфель корпоративных кредитов банка. Данные о замедлении темпов роста кредитования у крупнейшего представителя отрасли могли добавить оптимизма инвесторам.
Ранее Банк России отмечал, что высокая кредитная активность остается одной из предпосылок для сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Таким образом, потенциальное сокращение кредитной активности позволяет надеяться на сохранении ключевой ставки на прежнем уровне на заседании в ноябре, что само по себе позитивно для фондовых индексов.
На этой неделе внимание инвесторов привлекут данные по недельной инфляции от Росстата. В целом на рынке сохраняются позитивные настроения и при прочих равных индекс МосБиржи может продолжить восстанавливаться в направлении 3000 п.
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