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Импульс к росту сохраняется - 20.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250120/rost-854314881.html
Импульс к росту сохраняется
Импульс к росту сохраняется - 20.01.2025, ПРАЙМ
Импульс к росту сохраняется
Восстановление набирает обороты. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,18% до 2945,52 п., индекс РТС прибавил 1,14%, повысившись до 906,03 п. За прошедшую... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T08:50+0300
2025-01-20T08:50+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Восстановление набирает обороты. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,18% до 2945,52 п., индекс РТС прибавил 1,14%, повысившись до 906,03 п. За прошедшую неделю оба индекса показали рост на 4,48% каждый. Тем не менее в сегменте облигаций наблюдается обратная реакция, индекс RGBI опустился за неделю на 6,67%.Поддержку фондовым индексам оказывает в том числе благоприятная динамика нефтяных котировок. Хотя в пятницу котировки Brent показали снижение в пределах одного процента, по итогам недели цены на нефть выросли на 1,37%. На этом фоне котировки нефти Urals остаются на максимумах с октября 2024 года и в рублях достигают примерно 8200 руб. за баррель, что благоприятно для российского нефтяного сектора и фондового рынка в целом.Сбербанк в пятницу опубликовал результаты по РПБУ за декабрь, которые отражают сокращение розничного кредитования банка на 0,1% по сравнению с ноябрем. Сопоставимыми темпами в ноябре сократился и портфель корпоративных кредитов банка. Данные о замедлении темпов роста кредитования у крупнейшего представителя отрасли могли добавить оптимизма инвесторам.Ранее Банк России отмечал, что высокая кредитная активность остается одной из предпосылок для сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Таким образом, потенциальное сокращение кредитной активности позволяет надеяться на сохранении ключевой ставки на прежнем уровне на заседании в ноябре, что само по себе позитивно для фондовых индексов.На этой неделе внимание инвесторов привлекут данные по недельной инфляции от Росстата. В целом на рынке сохраняются позитивные настроения и при прочих равных индекс МосБиржи может продолжить восстанавливаться в направлении 3000 п.
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2025
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:50 20.01.2025
 

Импульс к росту сохраняется

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Восстановление набирает обороты. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,18% до 2945,52 п., индекс РТС прибавил 1,14%, повысившись до 906,03 п. За прошедшую неделю оба индекса показали рост на 4,48% каждый. Тем не менее в сегменте облигаций наблюдается обратная реакция, индекс RGBI опустился за неделю на 6,67%.
Поддержку фондовым индексам оказывает в том числе благоприятная динамика нефтяных котировок. Хотя в пятницу котировки Brent показали снижение в пределах одного процента, по итогам недели цены на нефть выросли на 1,37%. На этом фоне котировки нефти Urals остаются на максимумах с октября 2024 года и в рублях достигают примерно 8200 руб. за баррель, что благоприятно для российского нефтяного сектора и фондового рынка в целом.
Сбербанк в пятницу опубликовал результаты по РПБУ за декабрь, которые отражают сокращение розничного кредитования банка на 0,1% по сравнению с ноябрем. Сопоставимыми темпами в ноябре сократился и портфель корпоративных кредитов банка. Данные о замедлении темпов роста кредитования у крупнейшего представителя отрасли могли добавить оптимизма инвесторам.
Ранее Банк России отмечал, что высокая кредитная активность остается одной из предпосылок для сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Таким образом, потенциальное сокращение кредитной активности позволяет надеяться на сохранении ключевой ставки на прежнем уровне на заседании в ноябре, что само по себе позитивно для фондовых индексов.
На этой неделе внимание инвесторов привлекут данные по недельной инфляции от Росстата. В целом на рынке сохраняются позитивные настроения и при прочих равных индекс МосБиржи может продолжить восстанавливаться в направлении 3000 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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