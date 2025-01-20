https://1prime.ru/20250120/rubl--854330207.html

Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели

Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели - 20.01.2025, ПРАЙМ

Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели

Курс рубля против юаня на Московской бирже в понедельник преимущественно повышается накануне инаугурации Дональда Трампа, следует из данных торгов. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T17:45+0300

2025-01-20T17:45+0300

2025-01-20T17:45+0300

россия

мосбиржа

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_c11470921e6951ced71ed9b75d9a9165.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в понедельник преимущественно повышается накануне инаугурации Дональда Трампа, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижается на 6 копеек к предыдущему закрытию, до 13,81 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 13,77-13,89 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 65 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. При этом юаневая ставка денежного рынка снижается до 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже с 0,19% на предыдущих торгах. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,1 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,393 (7,314 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 1,1%. "Поддержку рублю оказывает фактор налогового периода экспортеров. Пик фискальных платежей января приходится на начало следующей недели. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Сегодня в зарубежных СМИ появилась информацию о том, что Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - добавляет он, говоря о позитивных факторах курсообразования рубля. Рубль по-прежнему получает поддержку со стороны относительно высоких рублевых процентных ставок, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Кроме того, значительное увеличение цен на нефть марки Brent, вероятно, сможет компенсировать увеличение дисконтов к ценам на российскую нефть, обусловленное новыми (международными - ред.) санкциями. На начавшейся неделе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 100-105 рублей, юаня – 13,6-14,3 рубля", - добавляет она. Учитывая достаточно агрессивное поведение продавцов инвалюты, курс юаня может еще раз проверить на прочность уровень 13,8 рубля и в случае его пробоя направиться в район 13,5 рубля, допускает в свою очередь Бабин.

https://1prime.ru/20250120/valyuta-854320103.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, рубль