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Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели
Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели - 20.01.2025, ПРАЙМ
Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели
Курс рубля против юаня на Московской бирже в понедельник преимущественно повышается накануне инаугурации Дональда Трампа, следует из данных торгов. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T17:45+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в понедельник преимущественно повышается накануне инаугурации Дональда Трампа, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижается на 6 копеек к предыдущему закрытию, до 13,81 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 13,77-13,89 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 65 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. При этом юаневая ставка денежного рынка снижается до 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже с 0,19% на предыдущих торгах. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,1 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,393 (7,314 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 1,1%. "Поддержку рублю оказывает фактор налогового периода экспортеров. Пик фискальных платежей января приходится на начало следующей недели. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Сегодня в зарубежных СМИ появилась информацию о том, что Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - добавляет он, говоря о позитивных факторах курсообразования рубля. Рубль по-прежнему получает поддержку со стороны относительно высоких рублевых процентных ставок, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Кроме того, значительное увеличение цен на нефть марки Brent, вероятно, сможет компенсировать увеличение дисконтов к ценам на российскую нефть, обусловленное новыми (международными - ред.) санкциями. На начавшейся неделе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 100-105 рублей, юаня – 13,6-14,3 рубля", - добавляет она. Учитывая достаточно агрессивное поведение продавцов инвалюты, курс юаня может еще раз проверить на прочность уровень 13,8 рубля и в случае его пробоя направиться в район 13,5 рубля, допускает в свою очередь Бабин.
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россия, мосбиржа, рубль
Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели
Рубль укрепляется к юаню на Московской бирже с началом новой недели
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в понедельник преимущественно повышается накануне инаугурации Дональда Трампа, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижается на 6 копеек к предыдущему закрытию, до 13,81 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 13,77-13,89 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 65 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. При этом юаневая ставка денежного рынка снижается до 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже с 0,19% на предыдущих торгах.
А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,1 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,393 (7,314 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 1,1%.
Курс рубля к юаню перешел к росту в первые часы торгов
"Поддержку рублю оказывает фактор налогового периода экспортеров. Пик фискальных платежей января приходится на начало следующей недели. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Сегодня в зарубежных СМИ появилась информацию о том, что Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - добавляет он, говоря о позитивных факторах курсообразования рубля.
Рубль по-прежнему получает поддержку со стороны относительно высоких рублевых процентных ставок, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Кроме того, значительное увеличение цен на нефть марки Brent, вероятно, сможет компенсировать увеличение дисконтов к ценам на российскую нефть, обусловленное новыми (международными - ред.) санкциями. На начавшейся неделе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 100-105 рублей, юаня – 13,6-14,3 рубля", - добавляет она.
Учитывая достаточно агрессивное поведение продавцов инвалюты, курс юаня может еще раз проверить на прочность уровень 13,8 рубля и в случае его пробоя направиться в район 13,5 рубля, допускает в свою очередь Бабин.