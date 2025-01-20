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Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели
Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели - 20.01.2025, ПРАЙМ
Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели
Курс рубля против юаня на Московской бирже в понедельник преимущественно повышается накануне инаугурации Дональда Трампа, следует из данных торгов. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T17:45+0300
2025-01-20T17:45+0300
россия
мосбиржа
рубль
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в понедельник преимущественно повышается накануне инаугурации Дональда Трампа, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижается на 6 копеек к предыдущему закрытию, до 13,81 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 13,77-13,89 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 65 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. При этом юаневая ставка денежного рынка снижается до 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже с 0,19% на предыдущих торгах. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,1 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,393 (7,314 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 1,1%. "Поддержку рублю оказывает фактор налогового периода экспортеров. Пик фискальных платежей января приходится на начало следующей недели. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Сегодня в зарубежных СМИ появилась информацию о том, что Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - добавляет он, говоря о позитивных факторах курсообразования рубля. Рубль по-прежнему получает поддержку со стороны относительно высоких рублевых процентных ставок, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Кроме того, значительное увеличение цен на нефть марки Brent, вероятно, сможет компенсировать увеличение дисконтов к ценам на российскую нефть, обусловленное новыми (международными - ред.) санкциями. На начавшейся неделе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 100-105 рублей, юаня – 13,6-14,3 рубля", - добавляет она. Учитывая достаточно агрессивное поведение продавцов инвалюты, курс юаня может еще раз проверить на прочность уровень 13,8 рубля и в случае его пробоя направиться в район 13,5 рубля, допускает в свою очередь Бабин.
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россия, мосбиржа, рубль
РОССИЯ, Мосбиржа, рубль
17:45 20.01.2025
 
Рубль укрепляется к юаню в начале новой недели

Рубль укрепляется к юаню на Московской бирже с началом новой недели

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в понедельник преимущественно повышается накануне инаугурации Дональда Трампа, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижается на 6 копеек к предыдущему закрытию, до 13,81 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 13,77-13,89 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 65 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. При этом юаневая ставка денежного рынка снижается до 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже с 0,19% на предыдущих торгах.
А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,1 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,393 (7,314 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 1,1%.
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Курс рубля к юаню перешел к росту в первые часы торгов
11:33
"Поддержку рублю оказывает фактор налогового периода экспортеров. Пик фискальных платежей января приходится на начало следующей недели. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Сегодня в зарубежных СМИ появилась информацию о том, что Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - добавляет он, говоря о позитивных факторах курсообразования рубля.
Рубль по-прежнему получает поддержку со стороны относительно высоких рублевых процентных ставок, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Кроме того, значительное увеличение цен на нефть марки Brent, вероятно, сможет компенсировать увеличение дисконтов к ценам на российскую нефть, обусловленное новыми (международными - ред.) санкциями. На начавшейся неделе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 100-105 рублей, юаня – 13,6-14,3 рубля", - добавляет она.
Учитывая достаточно агрессивное поведение продавцов инвалюты, курс юаня может еще раз проверить на прочность уровень 13,8 рубля и в случае его пробоя направиться в район 13,5 рубля, допускает в свою очередь Бабин.
 
РОССИЯМосбиржарубль
 
 
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