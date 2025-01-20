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Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций растет в начале торгов - 20.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет 1,14%, следует из данных Московской биржи. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:05+0300
2025-01-20T10:05+0300
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экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет 1,14%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 1,14%, до 2 979,05 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 989,31 пункта.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций в начале торгов растет на 1,14%
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет 1,14%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 1,14%, до 2 979,05 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 989,31 пункта.