Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет в начале торгов - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250120/rynok-854317643.html
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций растет в начале торгов - 20.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет 1,14%, следует из данных Московской биржи. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:05+0300
2025-01-20T10:05+0300
экономика
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_0:92:1500:936_1920x0_80_0_0_78ce2a0bbdad657c15abffa0bb7eb50d.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет 1,14%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 1,14%, до 2 979,05 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 989,31 пункта.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77714/14/777141439_66:0:1435:1027_1920x0_80_0_0_f1c35bdf6bdd432e3346c66b3c82b227.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
10:05 20.01.2025
 
Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций в начале торгов растет на 1,14%

© fotolia.com / PavelisБиржи Европы
Биржи Европы - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© fotolia.com / Pavelis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет 1,14%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 1,14%, до 2 979,05 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 989,31 пункта.
 
Экономикароссийский рынок акций
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала