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Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций растет в начале торгов - 20.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет 1,14%, следует из данных Московской биржи. | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T10:05+0300

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2025-01-20T10:05+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет 1,14%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 1,14%, до 2 979,05 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 989,31 пункта.

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российский рынок акций