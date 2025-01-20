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Трамп, доллар, рубль и биткоин: рынки в волнении

Трамп, доллар, рубль и биткоин: рынки в волнении - 20.01.2025, ПРАЙМ

Трамп, доллар, рубль и биткоин: рынки в волнении

В пятницу, 17 января, по итогам дня рубль закрылся в небольшом плюсе против доллара и юаня. Пара доллар/рубль снизилась на 0,71%, до 102,99 рубля, юань/рубль -... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T08:44+0300

2025-01-20T08:44+0300

2025-01-20T08:44+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В пятницу, 17 января, по итогам дня рубль закрылся в небольшом плюсе против доллара и юаня. Пара доллар/рубль снизилась на 0,71%, до 102,99 рубля, юань/рубль - на 0,28%, до 13,87 рубля. Пара евро/рубль повысилась на 0,18%, до 105,79 рубля. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на выходные и понедельник: доллар - 102,4137 рубля, евро - 104,8609 рубля.В течение недели наблюдалось плавное ослабление рубля, но в конце недели рубль смог отыграть потери и закрыться в положительной зоне против американской валюты. За неделю доллар подешевел на 0,25%.По итогам 2024 года бюджет исполнен с дефицитом в 1,7% ВВП, что соответствует ранее скорректированным планам. Изначально дефицит планировался на уровне 0,9% ВВП (1,595 триллиона рублей), весной был увеличен до 1,1% ВВП (2,120 триллиона рублей), а после получения правительством права на увеличение расходов еще на 1,5 триллиона рублей показатель вырос до финальных 1,7% ВВП (3,296 триллиона рублей). Рынок проигнорировал данные по исполнению бюджета.Нефтяные котировки снизились в пятницу на 0,61%, до 80,79 доллара. Давление на нефтяные цены оказали сильные экономические данные из США, которые снизили ожидания по масштабному смягчению денежно-кредитной политики ФРС, а также новости о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.В понедельник, 20 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит 80,76 доллара. Американские биржи сегодня не работают по случаю национального праздника (День Мартина Лютера Кинга). Также внимание участников рынка приковано к инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.В понедельник, 20 января, в Вашингтоне пройдет инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Трамп интересен российскому фондовому и валютному рынкам прежде всего из-за его потенциального влияния на ключевые для России экономические факторы: возможный пересмотр санкционной политики, что может привлечь иностранных инвесторов; его позиция по нефтяному рынку, от которого сильно зависит российская экономика; а также его общая внешнеполитическая линия, которая может либо снизить геополитические риски для России, либо усилить их.Общий настрой по нефти на рост цен до 86 долларов за баррель. Что касается рубля, то рублевые пары сохранят боковой тренд в сформировавшихся ценовых диапазонах. Небольшому укреплению рубля может способствовать налоговый период, который будет постепенно усиливаться к 28 января. По доллару поддержкой выступает уровень 102,25 руб. Если у продавцов получится закрепиться ниже, то у рубля откроется второе дыхание, чтобы продвинуться к уровню 101,00 рубля. Отскок от зоны 102,25-102,60 рубля вернет цену к уровню 104 в течение двух торговых дней.Индекс Мосбиржи повысился на 1,60%, до 2950,42 п., индекс РТС - на 1,14%, до 906,03 п. Рост мог спровоцировать технический фактор - пробой сопротивления 2900 п. Кто-то упорно тащит за уши индекс IMOEX в преддверии инаугурации Д. Трампа. Индекс восстановился на 50% к падению с 3521 до 2370 п. Покупатели смогли переломить медвежий тренд, но при достижении значимого 50-процентного уровня они могут занять выжидательную позицию. Сейчас индексу открылся новый уровень 3200 п.За неделю биткоин подорожал на 7,18%, до 101331 долларов против недельного максимума 106422 долларов. Покупателям не удалось удержать максимум. К закрытию дня в воскресенье цена обвалилась на 6,5%, до 99651 долларов.Общая ситуация выглядит позитивно. Однако есть несколько моментов, которые вызывают беспокойство:1. Слишком быстрый рост цены от 89256 до 106422 долларов.2. На дневном графике образовалась W-образная фигура, что может сигнализировать о неустойчивости рынка.Что касается альткоинов - ситуация необычная. Многие инвесторы предпочитают вкладываться в биткоин вместо других криптовалют, что оказывает ему дополнительную поддержку. Особенно это заметно по Ethereum, который с сентября 2022 года постоянно теряет позиции относительно BTC. Похоже, что даже Виталик Бутерин пока не может найти решение, как вернуть Ethereum былую привлекательность.13 января цена опускалась ниже 90000 долларов, после чего рынок получил новый импульс для роста.Однако ранний рост от 89256 долларов вызывает опасения, особенно учитывая предстоящее 29 января заседание ФРС США, где заявления Джерома Пауэлла могут негативно повлиять на рынок.Сейчас рынок двигается в диапазоне 20% (от 90000 до 108400 долларов). Верхняя граница возможных ложных прорывов - 113000 долларов, особенно после инаугурации Трампа и пресс-конференции Пауэлла. Если продавцы и майнеры не отреагируют на формирование двойной вершины, то к концу первого квартала цена может достичь первой расчетной цели после халвинга биткоина - 130000 долларов.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют, доллар, рубль, биткоин