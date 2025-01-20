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Сбер в 2025 году подключится к биоэквайрингу НСПК как эквайер и эмитент

Сбер в 2025 году подключится к биоэквайрингу НСПК как эквайер и эмитент - 20.01.2025, ПРАЙМ

Сбер в 2025 году подключится к биоэквайрингу НСПК как эквайер и эмитент

Сбербанк подключится к биоэквайрингу Национальной системы платежных карт (НСПК) в качестве банка-эквайера и банка-эмитента во второй половине 2025 года, сообщил | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T15:51+0300

2025-01-20T15:51+0300

2025-01-20T15:51+0300

россия

сбербанк

нспк

биоэквайринг

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Сбербанк подключится к биоэквайрингу Национальной системы платежных карт (НСПК) в качестве банка-эквайера и банка-эмитента во второй половине 2025 года, сообщил РИА Новости директор операционно-технологического департамента, член правления НСПК Максим Крукелис. "НСПК и Сбер проводят работы по объединению сервисов оплаты по биометрии. Планируется, что во второй половине 2025 года Сбер подключится к биоэквайрингу НСПК и как банк-эквайрер, и как банк-эмитент… Наша задача выстроить именно межбанковскую платформу биометрических сервисов. Это значит, что клиенты любых банков смогут оплачивать покупки по биометрии вне зависимости от того, какой банк-биоэквайрер обслуживает ТСП (торгово-сервисное предприятие - ред.)", - сказал Крукелис. Старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка Дмитрий Малых сообщил, что дорожная карта уже разработана. По его словам, технология станет доступной другим участникам рынка, многие банки, такие как ВТБ, Альфа-банк и "Ак Барс", уже продемонстрировали свое оборудование и алгоритмы работы. В будущем, после запуска объединенного сервиса, клиент, желающий оплатить через другой банк, сможет настроить биометрическую оплату в мобильном приложении этого банка, выбрав соответствующий счет. "В будущем возможно появление системы, подобной QR-коду, где после нажатия кнопки "Оплатить улыбкой" клиенту будут предложены различные банковские опции на выбор. Такой сценарий становится вероятным исходя из подходов Open Banking и Open Finance. Однако остаются вопросы о том, как именно будет организована эта страница и каким образом будут представлены разные банки", - добавил Малых. Банк России сообщил РИА Новости, что отмечает устойчивый тренд на использование биометрических технологий и активно содействует созданию инфраструктуры для предоставления с помощью биометрии безопасных финансовых и нефинансовых сервисов. "Мы поддерживаем участие банков в сервисе оплаты по биометрии, который внедряется НСПК совместно с ЦБТ (оператор ГИС ЕБС), поскольку сервис построен на принципах интероперабильности и равноудалённости от всех участников рынка", - подчеркнул регулятор. В свою очередь, директор департамента эквайринга ПСБ Константин Гвоздарев отметил, что равный доступ игроков рынка к биометрическим данным приведет к повышению рыночной конкуренции, что в конечном счете положительно скажется на качестве и стоимости услуг, предоставляемых клиентам. "Сейчас мы планируем оценить развитие технологии биометрии от НСПК на рынке", - добавила пресс-служба банка Новиком.

https://1prime.ru/20250117/sberbank-854272686.html

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россия, сбербанк, нспк, биоэквайринг