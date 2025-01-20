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В России могут в сотни раз увеличить штрафы за экономические преступления

В России могут в сотни раз увеличить штрафы за экономические преступления - 20.01.2025, ПРАЙМ

В России могут в сотни раз увеличить штрафы за экономические преступления

Минюст РФ предложил существенно - в некоторых случаях кратно - увеличить размеры штрафов по 36 статьям УК РФ в сфере экономики в связи с инфляцией. Кто и за что | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T03:03+0300

2025-01-20T03:03+0300

2025-01-20T03:03+0300

экономика

финансы

общество

кирилл данилов

верховный суд

штраф

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МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Минюст РФ предложил существенно - в некоторых случаях кратно - увеличить размеры штрафов по 36 статьям УК РФ в сфере экономики в связи с инфляцией. Кто и за что заплатит больше, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ он рассказал, что за период с 2021 года по 2023 год по экономическим составам штраф в качестве основного наказания был назначен 51% осужденных, а в качестве дополнительного вида наказания –27% осужденных.Однако в Минюсте полагают, что штрафы, несмотря на их популярность, сейчас не позволяют достичь одной из основных целей наказания – восстановить социальную справедливость. Дело в том, что их размеры устанавливались более чем 20 лет назад и обесценились из-за инфляции.Так, штрафы, предусмотренные в качестве основного вида наказания санкциями части второй статьи 146, части первой статьи 172, частей первой и третьей статьи 185, статей 171, 176, 177, 185.1 , 192 и 197, 199 – 199.2 УК РФ не изменялись с момента их введения в 2023 году.Для их актуализации министерство внесло проект Федерального закона "О внесении изменений в УК РФ об увеличении размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности". Проект затрагивает 36 составов преступлений. По некоторым предполагается незначительное изменение, но ряд санкций могут увеличиться во много раз.Сравнительная таблица некоторых предполагаемых изменений:"Обоснованность проекта не вызывает сомнений, индексирование позволит вернуться к реальным размерам штрафов, которые задумывал законодатель, определяя их изначально", - уверен Данилов.На сегодняшний день проект находится на стадии проведения антикоррупционной экспертизы, и оценивать возможность его реализации рано. Но с учетом социально-экономической обоснованности и выгоды для бюджета вероятно, что его могут принять в ближайшее время, заключил адвокат.

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финансы, общество , кирилл данилов, верховный суд, штраф