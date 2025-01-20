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В России могут в сотни раз увеличить штрафы за экономические преступления
В России могут в сотни раз увеличить штрафы за экономические преступления - 20.01.2025, ПРАЙМ
В России могут в сотни раз увеличить штрафы за экономические преступления
Минюст РФ предложил существенно - в некоторых случаях кратно - увеличить размеры штрафов по 36 статьям УК РФ в сфере экономики в связи с инфляцией. Кто и за что | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T03:03+0300
2025-01-20T03:03+0300
2025-01-20T03:03+0300
экономика
финансы
общество
кирилл данилов
верховный суд
штраф
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МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Минюст РФ предложил существенно - в некоторых случаях кратно - увеличить размеры штрафов по 36 статьям УК РФ в сфере экономики в связи с инфляцией. Кто и за что заплатит больше, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ он рассказал, что за период с 2021 года по 2023 год по экономическим составам штраф в качестве основного наказания был назначен 51% осужденных, а в качестве дополнительного вида наказания –27% осужденных.Однако в Минюсте полагают, что штрафы, несмотря на их популярность, сейчас не позволяют достичь одной из основных целей наказания – восстановить социальную справедливость. Дело в том, что их размеры устанавливались более чем 20 лет назад и обесценились из-за инфляции.Так, штрафы, предусмотренные в качестве основного вида наказания санкциями части второй статьи 146, части первой статьи 172, частей первой и третьей статьи 185, статей 171, 176, 177, 185.1 , 192 и 197, 199 – 199.2 УК РФ не изменялись с момента их введения в 2023 году.Для их актуализации министерство внесло проект Федерального закона "О внесении изменений в УК РФ об увеличении размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности". Проект затрагивает 36 составов преступлений. По некоторым предполагается незначительное изменение, но ряд санкций могут увеличиться во много раз.Сравнительная таблица некоторых предполагаемых изменений:"Обоснованность проекта не вызывает сомнений, индексирование позволит вернуться к реальным размерам штрафов, которые задумывал законодатель, определяя их изначально", - уверен Данилов.На сегодняшний день проект находится на стадии проведения антикоррупционной экспертизы, и оценивать возможность его реализации рано. Но с учетом социально-экономической обоснованности и выгоды для бюджета вероятно, что его могут принять в ближайшее время, заключил адвокат.
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финансы, общество , кирилл данилов, верховный суд, штраф
Экономика, Финансы, Общество , Кирилл Данилов, Верховный суд, штраф
В России могут в сотни раз увеличить штрафы за экономические преступления
Адвокат Данилов: штрафы за экономические преступления могут вырасти в сотни раз
МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Минюст РФ предложил существенно - в некоторых случаях кратно - увеличить размеры штрафов по 36 статьям УК РФ в сфере экономики в связи с инфляцией. Кто и за что заплатит больше, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ он рассказал, что за период с 2021 года по 2023 год по экономическим составам штраф в качестве основного наказания был назначен 51% осужденных, а в качестве дополнительного вида наказания –27% осужденных.
Однако в Минюсте полагают, что штрафы, несмотря на их популярность, сейчас не позволяют достичь одной из основных целей наказания – восстановить социальную справедливость. Дело в том, что их размеры устанавливались более чем 20 лет назад и обесценились из-за инфляции.
Так, штрафы, предусмотренные в качестве основного вида наказания санкциями части второй статьи 146, части первой статьи 172, частей первой и третьей статьи 185, статей 171, 176, 177, 185.1 , 192 и 197, 199 – 199.2 УК РФ не изменялись с момента их введения в 2023 году.
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Для их актуализации министерство внесло проект Федерального закона "О внесении изменений в УК РФ об увеличении размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности". Проект затрагивает 36 составов преступлений. По некоторым предполагается незначительное изменение, но ряд санкций могут увеличиться во много раз.
Сравнительная таблица некоторых предполагаемых изменений:
Состав
Размер штрафа на сегодняшний день
Размер штрафа, который может быть установлен
Процентное изменение размера
ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба)
Максимально - до 300 000 руб.
Максимально - до 500 000 руб.
+67%
ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)
Максимально – до 80 000 руб.
Максимально – 400 000 руб.
+400%
ч. 1 ст. 170 УК РФ (Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом)
Максимально – до 300 000 руб.
Максимально – 1 500 000 руб.
+400%
ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)
Максимально – до 1 000 000 руб.
Максимально – до 2 000 000 руб.
+100%
"Обоснованность проекта не вызывает сомнений, индексирование позволит вернуться к реальным размерам штрафов, которые задумывал законодатель, определяя их изначально", - уверен Данилов.
На сегодняшний день проект находится на стадии проведения антикоррупционной экспертизы, и оценивать возможность его реализации рано. Но с учетом социально-экономической обоснованности и выгоды для бюджета вероятно, что его могут принять в ближайшее время, заключил адвокат.