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Россиян предупредили о штрафах ГИБДД на снятые с учета машины
Россиян предупредили о штрафах ГИБДД на снятые с учета машины - 20.01.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о штрафах ГИБДД на снятые с учета машины
ГИБДД в ближайшее время планирует добавить в свою базу регистрации автомобилей новую вкладку, которая позволит фиксировать данные о покупателе и отправлять ему... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T16:05+0300
2025-01-20T16:05+0300
2025-01-20T16:05+0300
россия
гибдд
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. ГИБДД в ближайшее время планирует добавить в свою базу регистрации автомобилей новую вкладку, которая позволит фиксировать данные о покупателе и отправлять ему штрафы, даже если он не успел зарегистрировать машину на себя. Об этом сообщил руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков в интервью "Газете.Ru".Так, он отметил, что на текущий момент, если учет прекращается через десять дней после продажи автомобиля, договор купли-продажи (ДКП) прикрепляется к базе, но не оцифровывается. Таким образом, по его словам, данные о покупателе недоступны для поиска.В этой связи Шелков сообщил, уже с 1 марта 2025 года при оформлении ДКП через "Госуслуги" у продавца появится возможность прекратить учет машины до истечения 10-дневного срока. Новая вкладка в базе ГИБДД с данными ДКП будет введена на следующем этапе совершенствования порядка регистрации автомобилей.Подобные меры, как добавил эксперт, помогут бороться с уклонением от уплаты штрафов покупателями машин, которые ездили с недействительными номерами. Более того, по его словам, это позволит противостоять переписыванием ДКП перекупщиками.После введения новой вкладки с данными ДКП в базу ГИБДД конечному собственнику могут отказать в регистрации машины, если выяснится, что в базе ГИБДД новым собственником числится перекупщик, предостерег Шелков. Это также позволит начислять налоги перекупщикам, если они перепродали машину дороже, добавил он.
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россия, гибдд, дорожные штрафы
РОССИЯ, ГИБДД, дорожные штрафы
Россиян предупредили о штрафах ГИБДД на снятые с учета машины
Эксперт Максим Шелков: ГИБДД начнет присылать штрафы на снятые с учета авто
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ.
ГИБДД в ближайшее время планирует добавить в свою базу регистрации автомобилей новую вкладку, которая позволит фиксировать данные о покупателе и отправлять ему штрафы, даже если он не успел зарегистрировать машину на себя. Об этом сообщил
руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков в интервью "Газете.Ru".
Так, он отметил, что на текущий момент, если учет прекращается через десять дней после продажи автомобиля, договор купли-продажи (ДКП) прикрепляется к базе, но не оцифровывается. Таким образом, по его словам, данные о покупателе недоступны для поиска.
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В этой связи Шелков сообщил, уже с 1 марта 2025 года при оформлении ДКП через "Госуслуги" у продавца появится возможность прекратить учет машины до истечения 10-дневного срока. Новая вкладка в базе ГИБДД с данными ДКП будет введена на следующем этапе совершенствования порядка регистрации автомобилей.
Подобные меры, как добавил эксперт, помогут бороться с уклонением от уплаты штрафов покупателями машин, которые ездили с недействительными номерами. Более того, по его словам, это позволит противостоять переписыванием ДКП перекупщиками.
После введения новой вкладки с данными ДКП в базу ГИБДД конечному собственнику могут отказать в регистрации машины, если выяснится, что в базе ГИБДД новым собственником числится перекупщик, предостерег Шелков. Это также позволит начислять налоги перекупщикам, если они перепродали машину дороже, добавил он.