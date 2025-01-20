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Эксперты предрекли рост поставок российского СПГ в Китай - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперты предрекли рост поставок российского СПГ в Китай
Эксперты предрекли рост поставок российского СПГ в Китай - 20.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты предрекли рост поставок российского СПГ в Китай
Россия продолжит наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, считают опрошенные РИА Новости эксперты. | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T16:07+0300
2025-01-20T16:07+0300
энергетика
россия
китай
спг
газ
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия продолжит наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Экспорт СПГ из России в Китай по итогам прошлого года составил 8,309 миллиона тонн на сумму 4,997 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник китайским главным таможенным управлением. Рост объема поставок составил 3,29% по сравнению с показателями 2023 года. По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, рост поставок связан с ростом спроса в Китае и развитием сотрудничества между Москвой и Пекином в сфере энергетики. "Тенденция может даже усилиться, если ЕС будет вводить дополнительные ограничения на импорт российского СПГ или полностью следовать в американском фарватере санкций, которые были усилены на днях в отношении российских СПГ-проектов", - добавил он. Его точку зрения разделяет аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. "В среднесрочной перспективе, если политическая ситуация не улучшится, вероятен постепенный отказ стран ЕС от российского СПГ, и Китай может стать одной из основных стран, куда данные поставки могут быть перенаправлены", - сказал он агентству. Собеседник агентства также сохраняет надежду на постепенную реализацию проекта "Арктик СПГ 2" на фоне строительства в РФ танкеров ледового класса. В случае успешной реализации хотя бы двух линий Китай может стать ключевым направлением экспорта для завода, считает Кауфман. США в начале года ввели санкции против четырех газовозов для перевозки СПГ, которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ". Кроме того, ограничения коснулись китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2". Также санкции введены против среднетоннажных заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти - ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк".
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россия, китай, спг, газ
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, СПГ, Газ
16:07 20.01.2025
 
Эксперты предрекли рост поставок российского СПГ в Китай

Эксперты: рост поставок российского СПГ в Китай может еще усилиться

CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLEСПГ
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLE
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия продолжит наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Экспорт СПГ из России в Китай по итогам прошлого года составил 8,309 миллиона тонн на сумму 4,997 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в понедельник китайским главным таможенным управлением. Рост объема поставок составил 3,29% по сравнению с показателями 2023 года.
По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, рост поставок связан с ростом спроса в Китае и развитием сотрудничества между Москвой и Пекином в сфере энергетики. "Тенденция может даже усилиться, если ЕС будет вводить дополнительные ограничения на импорт российского СПГ или полностью следовать в американском фарватере санкций, которые были усилены на днях в отношении российских СПГ-проектов", - добавил он.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
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Его точку зрения разделяет аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. "В среднесрочной перспективе, если политическая ситуация не улучшится, вероятен постепенный отказ стран ЕС от российского СПГ, и Китай может стать одной из основных стран, куда данные поставки могут быть перенаправлены", - сказал он агентству.
Собеседник агентства также сохраняет надежду на постепенную реализацию проекта "Арктик СПГ 2" на фоне строительства в РФ танкеров ледового класса. В случае успешной реализации хотя бы двух линий Китай может стать ключевым направлением экспорта для завода, считает Кауфман.
США в начале года ввели санкции против четырех газовозов для перевозки СПГ, которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ". Кроме того, ограничения коснулись китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2". Также санкции введены против среднетоннажных заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти - ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк".
 
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