Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали неожиданное заявление о Путине после унижения Зеленского - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250120/ssha-854315920.html
В США сделали неожиданное заявление о Путине после унижения Зеленского
В США сделали неожиданное заявление о Путине после унижения Зеленского - 20.01.2025, ПРАЙМ
В США сделали неожиданное заявление о Путине после унижения Зеленского
Американская журналистка Кендис Оуэнс заявила в социальной сети X, что президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T09:29+0300
2025-01-20T09:29+0300
россия
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Американская журналистка Кендис Оуэнс заявила в социальной сети X, что президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чем Владимир Зеленский. "У меня бы вообще не было претензий, если бы Путина пригласили (на инаугурацию Трампа. — ред.). Он действительно возглавляет государство. А Зеленский — это буквально подкупленный актер", — отметила она.Ранее в воскресенье сын избранного президента Дональд Трамп-младший сообщил в Instagram*, что Зеленский трижды "умолял" пригласить его на инаугурацию нового главы США и каждый раз получал отказ. Теперь, как отметил Трамп-младший, глава киевского режима ведет себя так, будто сам отказался от поездки.Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российских представителей на мероприятии не будет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250119/zelenskiy-854309633.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
09:29 20.01.2025
 
В США сделали неожиданное заявление о Путине после унижения Зеленского

Журналистка Оуэнс: Путин смотрелся бы на инаугурации Трампа уместнее Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Американская журналистка Кендис Оуэнс заявила в социальной сети X, что президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чем Владимир Зеленский.
"У меня бы вообще не было претензий, если бы Путина пригласили (на инаугурацию Трампа. — ред.). Он действительно возглавляет государство. А Зеленский — это буквально подкупленный актер", — отметила она.

Ранее в воскресенье сын избранного президента Дональд Трамп-младший сообщил в Instagram*, что Зеленский трижды "умолял" пригласить его на инаугурацию нового главы США и каждый раз получал отказ. Теперь, как отметил Трамп-младший, глава киевского режима ведет себя так, будто сам отказался от поездки.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российских представителей на мероприятии не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
"Как кто?" В Раде задали Зеленскому неудобный вопрос
Вчера, 17:33
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РОССИЯУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала