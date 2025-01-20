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В США сделали неожиданное заявление о Путине после унижения Зеленского
В США сделали неожиданное заявление о Путине после унижения Зеленского - 20.01.2025, ПРАЙМ
В США сделали неожиданное заявление о Путине после унижения Зеленского
Американская журналистка Кендис Оуэнс заявила в социальной сети X, что президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T09:29+0300
2025-01-20T09:29+0300
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Американская журналистка Кендис Оуэнс заявила в социальной сети X, что президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чем Владимир Зеленский. "У меня бы вообще не было претензий, если бы Путина пригласили (на инаугурацию Трампа. — ред.). Он действительно возглавляет государство. А Зеленский — это буквально подкупленный актер", — отметила она.Ранее в воскресенье сын избранного президента Дональд Трамп-младший сообщил в Instagram*, что Зеленский трижды "умолял" пригласить его на инаугурацию нового главы США и каждый раз получал отказ. Теперь, как отметил Трамп-младший, глава киевского режима ведет себя так, будто сам отказался от поездки.Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российских представителей на мероприятии не будет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, украина, сша, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
В США сделали неожиданное заявление о Путине после унижения Зеленского
Журналистка Оуэнс: Путин смотрелся бы на инаугурации Трампа уместнее Зеленского
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Американская журналистка Кендис Оуэнс заявила в социальной сети X, что президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чем Владимир Зеленский.
"У меня бы вообще не было претензий, если бы Путина пригласили (на инаугурацию Трампа. — ред.). Он действительно возглавляет государство. А Зеленский — это буквально подкупленный актер", — отметила она.
Ранее в воскресенье сын избранного президента Дональд Трамп-младший сообщил в Instagram*, что Зеленский трижды "умолял" пригласить его на инаугурацию нового главы США и каждый раз получал отказ. Теперь, как отметил Трамп-младший, глава киевского режима ведет себя так, будто сам отказался от поездки.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российских представителей на мероприятии не будет.
"Как кто?" В Раде задали Зеленскому неудобный вопрос
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.