https://1prime.ru/20250120/sud-854324332.html

Суд рассмотрит заявление ЦБ о банкротстве банка "Гарант-Инвест"

Суд рассмотрит заявление ЦБ о банкротстве банка "Гарант-Инвест" - 20.01.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит заявление ЦБ о банкротстве банка "Гарант-Инвест"

Арбитражный суд Москвы назначил на 12 февраля рассмотрение заявления Банка России с требованием признать банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T13:52+0300

2025-01-20T13:52+0300

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МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 12 февраля рассмотрение заявления Банка России с требованием признать банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, следует из опубликованного определения суда. В качестве конкурсного управляющего кредитной организации заявитель указал государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), уточняется в судебном акте. Заявление ЦБ поступило в суд 14 января. Банк России с 26 декабря прошлого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Это был шестой случай отзыва лицензии за прошлый год. Как объяснил свое решение ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. В сообщении регулятора отмечалось, что в ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей банка "Гарант-Инвест" выявлена крупная недостача. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности банка "Гарант-Инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, резюмировал регулятор. АСВ 10 января сообщило, что с 28 декабря за страховым возмещением обратились 1,6 тысячи вкладчиков "Гарант-Инвеста", которые получили 2 миллиарда рублей, что составляет 45% страховой ответственности госкорпорации по банку. Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,4 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить более 4,3 тысячи вкладчиков, из них – около 300 юридических лиц. Страховое возмещение будет выплачиваться из фонда обязательного страхования вкладов.

https://1prime.ru/20250115/sud-854212914.html

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