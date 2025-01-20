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Россия нарастила экспорт свинины до рекордных показателей - 20.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия нарастила экспорт свинины до рекордных показателей
Россия нарастила экспорт свинины до рекордных показателей - 20.01.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт свинины до рекордных показателей
Российский экспорт свинины в 2024 году в стоимостном выражении, по предварительным оценкам, вырос на 42% и составил рекордные 610 миллионов долларов, а общие... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T11:49+0300
2025-01-20T11:49+0300
экономика
россия
свинина
агроэкспорт
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт свинины в 2024 году в стоимостном выражении, по предварительным оценкам, вырос на 42% и составил рекордные 610 миллионов долларов, а общие продажи за рубеж мяса и субпродуктов увеличились на 24%, до 1,7 миллиарда долларов, что также является рекордным показателем, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По предварительным оценкам, в 2024 году российский экспорт мяса и субпродуктов увеличился на 24% по сравнению с 2023-м и составил рекордные 1,7 миллиарда долларов В структуре поставок около 48% пришлось на мясо птицы, 37% – свинину, 14% – говядину… Продажи за рубеж свинины увеличились на 42%, превысив 610 миллионов долларов, что является рекордным уровнем. Отгрузки говядины составили свыше 230 миллиона долларов на 16% больше 2023 года", - говорится в сообщении. В центре отметили, что самые большие поставки мяса за рубеж в 2024 году пришлись на Китай - на уровне 560 миллионов долларов, показав рост на 14%. Второе место у Саудовской Аравии, экспорт туда составил почти 230 миллионов долларов. На третьем месте Белоруссия - только за 10 месяцев туда было поставлено мяса на 226 миллионов долларов. "Беларусь является крупным переработчиком и поставщиком готовой продукции, но при этом ранее сама производила и закупала значительный объем сырья в Европе. Сейчас поставок из Европы нет, в результате чего Беларусь импортирует из России как сырье для мясокомбинатов, так и мясо для продажи в розничных сетях и ресторанах", – приводится в сообщении комментарий руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина. Он отметил, что в прошлом году Белоруссия вышла на первое место по закупкам свинины из России. Он объяснил рост экспортных отгрузок рядом факторов. "Во-первых, – расширение географии поставок... Яркий пример – начало поставок свинины в Китай, произошедшее в 2024 году... Но и, конечно, рост производства: в 2024 году в России существенно прибавилось производство свинины, выросло производство индейки, бройлера и говядины. И несмотря на то, что на внутреннем рынке спрос был высоким, общий баланс ресурсов позволил больше продукции направить на зарубежные рынки, при том, что российский рынок также был обеспечен мясом по доступным ценам", – обратил внимание Юшин. По предварительным оценкам "Агроэкспорта", российские поставки мяса за рубеж к 2030 году могут составить более 3,6 миллиарда долларов.
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россия, свинина, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, свинина, Агроэкспорт
11:49 20.01.2025
 
Россия нарастила экспорт свинины до рекордных показателей

"Агроэкспорт": РФ увеличила экспорт свинины до рекордных 610 миллионов долларов

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродажа мяса на рынке в Омске
Продажа мяса на рынке в Омске - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт свинины в 2024 году в стоимостном выражении, по предварительным оценкам, вырос на 42% и составил рекордные 610 миллионов долларов, а общие продажи за рубеж мяса и субпродуктов увеличились на 24%, до 1,7 миллиарда долларов, что также является рекордным показателем, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"По предварительным оценкам, в 2024 году российский экспорт мяса и субпродуктов увеличился на 24% по сравнению с 2023-м и составил рекордные 1,7 миллиарда долларов В структуре поставок около 48% пришлось на мясо птицы, 37% – свинину, 14% – говядину… Продажи за рубеж свинины увеличились на 42%, превысив 610 миллионов долларов, что является рекордным уровнем. Отгрузки говядины составили свыше 230 миллиона долларов на 16% больше 2023 года", - говорится в сообщении.
В центре отметили, что самые большие поставки мяса за рубеж в 2024 году пришлись на Китай - на уровне 560 миллионов долларов, показав рост на 14%. Второе место у Саудовской Аравии, экспорт туда составил почти 230 миллионов долларов. На третьем месте Белоруссия - только за 10 месяцев туда было поставлено мяса на 226 миллионов долларов.
"Беларусь является крупным переработчиком и поставщиком готовой продукции, но при этом ранее сама производила и закупала значительный объем сырья в Европе. Сейчас поставок из Европы нет, в результате чего Беларусь импортирует из России как сырье для мясокомбинатов, так и мясо для продажи в розничных сетях и ресторанах", – приводится в сообщении комментарий руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина. Он отметил, что в прошлом году Белоруссия вышла на первое место по закупкам свинины из России.
Он объяснил рост экспортных отгрузок рядом факторов. "Во-первых, – расширение географии поставок... Яркий пример – начало поставок свинины в Китай, произошедшее в 2024 году... Но и, конечно, рост производства: в 2024 году в России существенно прибавилось производство свинины, выросло производство индейки, бройлера и говядины. И несмотря на то, что на внутреннем рынке спрос был высоким, общий баланс ресурсов позволил больше продукции направить на зарубежные рынки, при том, что российский рынок также был обеспечен мясом по доступным ценам", – обратил внимание Юшин.
По предварительным оценкам "Агроэкспорта", российские поставки мяса за рубеж к 2030 году могут составить более 3,6 миллиарда долларов.
Мираторг, цех - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Минсельхоз оценил рост экспорта мяса и субпродуктов из России
10:02
 
ЭкономикаРОССИЯсвининаАгроэкспорт
 
 
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