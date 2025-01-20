https://1prime.ru/20250120/svinina-854329381.html

Россия по итогам 2024 года поставила Китаю свинины на 53 миллиона долларов

Россия по итогам 2024 года поставила Китаю свинины на 53 миллиона долларов - 20.01.2025, ПРАЙМ

Россия по итогам 2024 года поставила Китаю свинины на 53 миллиона долларов

Россия по итогам 2024 года экспортировала свинины в Китай на 53 миллиона долларов, при этом заняв 11 место среди всех поставщиков этого мяса в страну,... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T17:03+0300

2025-01-20T17:03+0300

2025-01-20T17:03+0300

россия

китай

свинина

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года экспортировала свинины в Китай на 53 миллиона долларов, при этом заняв 11 место среди всех поставщиков этого мяса в страну, подсчитало РИА Новости по данным таможенного управления Китая. В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины в Китай. Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия - на 677 тысяч долларов. Так, по итогам всего прошлого года импорт Китаем российской свинины составил 53,3 миллиона долларов, или 19,4 тысячи тонн. При этом в декабре КНР сократил покупки этого мяса в России - на 30,5% до 5,1 миллиона долларов. Самый большой объем поставок в этом году пришелся на август и октябрь - 11,32 и 10,98 миллиона долларов, соответственно. По итогам года Россия стала одиннадцатой в импорте свинины Китаем. В лидерах Испания с объемом поставок на 606,5 миллиона долларов, Бразилия - 533,2 миллиона, Нидерланды - 140,4 миллиона, Канада - 123,9 миллиона и Дания - 123,8 миллиона.

https://1prime.ru/20250120/svinina-854320709.html

китай

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россия, китай, свинина