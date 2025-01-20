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Россия по итогам 2024 года поставила Китаю свинины на 53 миллиона долларов - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Россия по итогам 2024 года поставила Китаю свинины на 53 миллиона долларов
Россия по итогам 2024 года поставила Китаю свинины на 53 миллиона долларов - 20.01.2025, ПРАЙМ
Россия по итогам 2024 года поставила Китаю свинины на 53 миллиона долларов
Россия по итогам 2024 года экспортировала свинины в Китай на 53 миллиона долларов, при этом заняв 11 место среди всех поставщиков этого мяса в страну,... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T17:03+0300
2025-01-20T17:03+0300
россия
китай
свинина
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года экспортировала свинины в Китай на 53 миллиона долларов, при этом заняв 11 место среди всех поставщиков этого мяса в страну, подсчитало РИА Новости по данным таможенного управления Китая. В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины в Китай. Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия - на 677 тысяч долларов. Так, по итогам всего прошлого года импорт Китаем российской свинины составил 53,3 миллиона долларов, или 19,4 тысячи тонн. При этом в декабре КНР сократил покупки этого мяса в России - на 30,5% до 5,1 миллиона долларов. Самый большой объем поставок в этом году пришелся на август и октябрь - 11,32 и 10,98 миллиона долларов, соответственно. По итогам года Россия стала одиннадцатой в импорте свинины Китаем. В лидерах Испания с объемом поставок на 606,5 миллиона долларов, Бразилия - 533,2 миллиона, Нидерланды - 140,4 миллиона, Канада - 123,9 миллиона и Дания - 123,8 миллиона.
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россия, китай, свинина
РОССИЯ, КИТАЙ, свинина
17:03 20.01.2025
 
Россия по итогам 2024 года поставила Китаю свинины на 53 миллиона долларов

РФ по итогам 2024 года поставила Китаю свинины на 53 миллиона долларов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкмясо
мясо - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года экспортировала свинины в Китай на 53 миллиона долларов, при этом заняв 11 место среди всех поставщиков этого мяса в страну, подсчитало РИА Новости по данным таможенного управления Китая.
В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины в Китай. Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия - на 677 тысяч долларов.
Так, по итогам всего прошлого года импорт Китаем российской свинины составил 53,3 миллиона долларов, или 19,4 тысячи тонн.
При этом в декабре КНР сократил покупки этого мяса в России - на 30,5% до 5,1 миллиона долларов. Самый большой объем поставок в этом году пришелся на август и октябрь - 11,32 и 10,98 миллиона долларов, соответственно.
По итогам года Россия стала одиннадцатой в импорте свинины Китаем. В лидерах Испания с объемом поставок на 606,5 миллиона долларов, Бразилия - 533,2 миллиона, Нидерланды - 140,4 миллиона, Канада - 123,9 миллиона и Дания - 123,8 миллиона.
Продажа мяса на рынке в Омске - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Россия нарастила экспорт свинины до рекордных показателей
11:49
 
РОССИЯКИТАЙсвинина
 
 
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