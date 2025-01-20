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Эксперт спрогнозировал рост спроса на титан в мировой космонавтике - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт спрогнозировал рост спроса на титан в мировой космонавтике
Эксперт спрогнозировал рост спроса на титан в мировой космонавтике - 20.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост спроса на титан в мировой космонавтике
Спрос на титан со стороны мировой космонавтики в ближайшие годы вырастет на 15-20% - до 15 тысяч тонн в год, он будет обусловлен новыми программами полетов,... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T13:55+0300
2025-01-20T13:55+0300
технологии
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титан
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Спрос на титан со стороны мировой космонавтики в ближайшие годы вырастет на 15-20% - до 15 тысяч тонн в год, он будет обусловлен новыми программами полетов, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее в январе американская газета The Hill написала, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить России сотрудничество в космической сфере для урегулирования конфликта на Украине. "Следует ожидать рост спроса на титан со стороны мировой космонавтики на 15-20% - до 15 тысяч тонн в год на горизонте ближайших лет, который будет обусловлен новыми программами полетов", - прогнозирует Хазанов. По его словам, реакция фондового рынка показывает критическую значимость российской титановой индустрии и ее флагмана "ВСМПО-Ависма" для глобальной космонавтики. "На сегодняшний день для ряда конструкционных элементов космической техники альтернативы титану как материалу не существует", - заявил эксперт. В качестве характерного примера, когда достойной замены компонентам из российского титана не нашлось, он привел громкий скандал в авиационной отрасли, который произошел в прошлом году. Тогда в самолетах Boeing и Airbus нашли детали из титановых сплавов с поддельной сертификацией и непонятной страной происхождения. По словам Хазанова, инцидент случился после того, как Boeing и Airbus заявили об отказе сотрудничества с "ВСМПО-Ависма". В сентябре 2023 года министерство торговли США включило "ВСМПО-Ависма" в санкционный черный список (Entity List). В феврале прошлого года Канада также ввела санкции против российской компании. Однако уже в апреле канадские власти разрешили Airbus временное проведение операций с корпорацией.
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технологии, бизнес, титан
Технологии, Бизнес, титан
13:55 20.01.2025
 
Эксперт спрогнозировал рост спроса на титан в мировой космонавтике

Эксперт Хазанов: спрос на титан в мировой космонавтике в вырастет на 15-20%

© CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hpКристаллы титана
Кристаллы титана - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hp
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Спрос на титан со стороны мировой космонавтики в ближайшие годы вырастет на 15-20% - до 15 тысяч тонн в год, он будет обусловлен новыми программами полетов, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее в январе американская газета The Hill написала, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить России сотрудничество в космической сфере для урегулирования конфликта на Украине.
"Следует ожидать рост спроса на титан со стороны мировой космонавтики на 15-20% - до 15 тысяч тонн в год на горизонте ближайших лет, который будет обусловлен новыми программами полетов", - прогнозирует Хазанов.
По его словам, реакция фондового рынка показывает критическую значимость российской титановой индустрии и ее флагмана "ВСМПО-Ависма" для глобальной космонавтики. "На сегодняшний день для ряда конструкционных элементов космической техники альтернативы титану как материалу не существует", - заявил эксперт.
В качестве характерного примера, когда достойной замены компонентам из российского титана не нашлось, он привел громкий скандал в авиационной отрасли, который произошел в прошлом году. Тогда в самолетах Boeing и Airbus нашли детали из титановых сплавов с поддельной сертификацией и непонятной страной происхождения. По словам Хазанова, инцидент случился после того, как Boeing и Airbus заявили об отказе сотрудничества с "ВСМПО-Ависма".
В сентябре 2023 года министерство торговли США включило "ВСМПО-Ависма" в санкционный черный список (Entity List). В феврале прошлого года Канада также ввела санкции против российской компании. Однако уже в апреле канадские власти разрешили Airbus временное проведение операций с корпорацией.
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